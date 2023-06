Več sto judovskih naseljencev je divjalo po palestinskem mestu Huvara in okoliških vaseh na severu Zahodnega brega. Metali so kamenje na hiše in sežigali avtomobile, polja in nasade oljk, poroča španska tiskovna agencija EFE. Predstavnik palestinskih oblasti v Nablusu je povedal, da so celo podtaknili ogenj pod reševalno vozilo in da so streljali na Palestince, ki so jim to skušali preprečiti. Po poročanju izraelskega vojaškega radia je posredovala vojska in aretirala tri judovske naseljence.

Divjanje je bilo odgovor na smrt štirih Izraelcev, ki sta jih v torek v napadu na bencinski črpalki in bližnji restavraciji nedaleč od judovske naselbine Eli na severu Zahodnega brega ubila Palestinca. Oba so po napadu ubili. Palestinsko islamistično gibanje Hamas je sporočilo, da je bil napad odgovor na ponedeljkov napad izraelskih sil v Dženinu.

Med ubitimi Izraelci sta sta bila po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dva judovska naseljenca iz Elija ter 17-letnik in mlad moški. Štirje Izraelci so bili ranjeni. Eden je po operaciji v težkem, a stabilnem stanju. Izraelska vojska je po napadu danes prijela »tri iskane osebe« v palestinski vasi, iz katere sta bila palestinska napadalca. Označila je tudi hišo napadalcev za uničenje.

EU obsodila »teroristični napad«

Napad blizu Elija se je zgodil dan po silovitih spopadih med izraelsko vojsko in Palestinci med izraelsko racijo v begunskem taborišču Dženin na severu Zahodnega brega, kjer so vojaki naleteli na močan lokalni odpor. Med spopadi je bilo ubitih sedem Palestincev, tudi 15-letnica, ki je poškodbam podlegla danes. Po palestinskih virih je bilo poškodovanih okoli 90 Palestincev. Ranjenih je bilo tudi nekaj izraelskih vojakov.

Evropska unija je ob tem danes »odločno obsodila teroristični napad« blizu judovske naselbine Eli. Izpostavila je, da je terorizem nesprejemljiv in da EU ostaja trdno zavezana njegovemu preprečevanju in boju proti terorizmu. Izrazila je tudi zaskrbljenost zaradi stalnega stopnjevanja nasilja v Izraelu in na zasedenih palestinskih ozemljih ter nadaljevanja gradnje judovskih naselbin. Vpletene strani je pozvala k prizadevanjem za zmanjšanje napetosti in h končanju kroga nasilja, so sporočili iz Evropske službe za zunanje delovanje.

Na Zahodnem bregu vključno z vzhodnim Jeruzalemom živi skoraj tri milijone Palestincev. Tu živi tudi približno pol milijona Izraelcev v naselbinah, ki so po mnenju Združenih narodov po mednarodnem pravu nezakonite.