Iz Slovenije je bil izbran projekt odprave ozkih grl na železniškem odseku Ljubljana-Divača, ki vključuje nadgradnjo elektro napajalnih postaj Borovnica in Postojna ter mesta sekcioniranja na Verdu, izgradnjo podhoda za pešce in kolesarje pri Postojni ter nadgradnjo postaj Brezovica, Preserje in postajališča Vnanje Gorice.

Prav tako je Evropska komisija izbrala projekt ukrepov za razvoj inteligentnih transportnih sistemov na avtocestah v Sloveniji ter gradnjo varnega in varovanega parkirišča v Arji vasi.

Skupaj je Evropska komisija na razpisu za izvedbo projektov v Sloveniji namenila 74,6 milijonov evrov, so sporočili z ministrstva za infrastrukturo. Kot so dodali, bo Slovenija s tem nadaljevala svoje prizadevanje za izboljšanje in posodobitev prometne infrastrukture ter učinkovitejše povezovanje s preostalimi deli Evrope.

Konkurenca na razpisu je bila po navedbah ministrstva močna, saj so prijavitelji iz vseh držav članic EU ter tudi iz Moldavije in Ukrajine za čezmejne projekte skupaj oddali 384 predlogov projektov. Slovenski prijavitelji so oddali osem predlogov projektov.