Exit prirejate že vrsto let, kako se je vse skupaj začelo in zakaj?

Nastal je predvsem kot mladinsko gibanje v Srbiji in na Balkanu za mir in svobodo. Že na samem začetku pa je presegel meje glasbenega dogajanja ter postal glas mladosti in generacije, željne sprememb. Prva ali, kot radi rečemo, nulta edicija Exita je bila izvedena leta 2000 in je trajala skoraj sto dni, v katerih jo je obiskalo približno 200.000 mladih. Z močjo glasbe smo jih pritegnili k sodelovanju v demokratični revoluciji v Srbiji. Tistega leta je bil Exit končan dva dni pred ključnimi predsedniškimi volitvami, kar je bil prvi korak k zamenjavi oblasti Slobodana Miloševića 5. oktobra tistega leta.

Ime Exit je ostalo kot dediščina slogana »Izhod iz desetletne norosti« in opomin na moč mladih, ki želijo spreminjati svet na bolje, po vojnah v Jugoslaviji in vsesplošni izolaciji od preostalega sveta. Naslednje leto se je Exit preselil na Petrovaradinsko trdnjavo in doživel prvo mednarodno edicijo. Že takrat je skupaj pripeljal več deset tisoč mladih iz vse nekdanje Jugoslavije in bil označen kot prvo množično srečanje mladih v regiji po vojnah v devetdesetih. Prav tema povezovanja in miru v regiji je postala eden ključnih dejavnikov za oblikovanje identitete našega festivala.

Kateri umetniki bodo letos na festivalu?

The Prodigy, največja hiphop skupina vseh časov Wu-Tang Clan, osemkratni dobitnik grammyja Skrillex. Ti bodo med drugim na Petrovaradinski trdnjavi v času od 6. do 9. julija. Naj omenim še Erica Prydza, ki smo ga, kot številko ena house elektronske scene čakali celo desetletje, pa čisto poseben ženski koncept mts Dance Arena, ki ga bodo sestavljale največje tehno kraljice današnjega časa: Nina Kraviz, Amelie Lens, Indira Paganotto. Poleg njih je tu še več kot tisoč izvajalcev, razporejenih po več kot 40 odrih in območjih.

Kako se je festival spreminjal skozi čas?

Še vedno je eden redkih velikih festivalov na svetu, ki so zrasli iz želje po napredku in želje po svobodi. Z leti je postal festival, ki je gostil številne svetovne zvezde in z edinstvenim glasbenim programom zgradil prepoznavno identiteto. Nekateri izvajalci, ki so v več kot dveh desetletjih nastopili na Exitu, so The Cure, The Killers, Calvin Harris, Guns N' Roses, David Guetta, Jamiroquai, The Prodigy, Arctic Monkeys, Avicii.

Exit je tudi večkrat nagrajeni festival. Katere nagrade so ga najbolj zaznamovale?

Da, Exit je večkrat nagrajeni festival, ki je v preteklih letih res prejel številne nagrade, nazive in priznanja. Vsak od njih nam pomeni enako. Če bi morali izpostaviti tiste, ki so festival najbolj zaznamovali, bi bile to zagotovo razglasitve za najboljši evropski festival na European Festival Awards v letih 2013 in 2017 ter najboljši evropski festival na British Festival Awards leta 2007. Festival je dobil tudi naziv najboljši evropski poletni festival leta 2016, ki ga podeljuje vodilni evropski turistični portal European Best Destinations v sodelovanju z evropsko komisijo, medtem ko je Svet za regionalno sodelovanje leta 2017 festival Exit izbral za prvaka regionalnega festivala.

Leto 2021 pa je bilo pomembno zato, ker je bil Exit takrat prvi večji svetovni festival od začetka pandemije, saj je skozi njegova vrata v štirih dneh šlo več kot 180.000 obiskovalcev. Edicijo, ki je zaznamovala 20. obletnico festivala, so številni svetovni mediji, kot sta Billboard in Variety, označili za zgodovinski dogodek. Lani je Exit prejel še priznanje za najboljšo inovacijo na British Festival Awards, že v začetku leta pa je bil izglasovan med pet najboljših festivalov po izboru znane revije DJ Mag.

Kako festival sprejemajo domačini?

Exit in Novi Sad imata do njega poseben odnos že od samega začetka. Novosadčani so ponosni, da imajo v svojem mestu festival svetovnega formata. Spomnil bi še, da je festival leta 2022 turističnemu gospodarstvu Novega Sada in Srbije prinesel 19,7 milijona evrov, s čimer skupni prispevek festivala od ustanovitve do danes znaša več kot 220 milijonov evrov.

Ali lahko v prihodnje pričakujemo kakšne spremembe?

Vedno se trudimo uvajati spremembe in si redno prizadevamo izboljšati festival kot tak, samo produkcijo, program. Vedno znova sami sebe izzivamo, da bi dosegli zgornjo mejo, ki smo si jo postavili prejšnja leta, in za zdaj nam to uspeva. Poleg Exita in drugih festivalov, ki smo jih ustanovili, vključno s Sea Star, Sea Dance, No Sleep, Ada Awakening, delamo tudi pri številnih glasbenih in družbeno odgovornih projektih vse leto tako v Srbiji kot v regiji.

Za prihodnost imamo velike načrte, nekateri bodo sledili zelo kmalu. Med njimi je tudi kampanja Življenje je živo, ki se osredotoča na ustrezno skrb za duševno zdravje in izpostavlja problem digitalne zasvojenosti.

Zakaj je po vašem mnenju torej dobro vsaj enkrat v življenju obiskati vaš veliki festival?

V preteklih letih so nas največji svetovni mediji uvrstili med vodilne svetovne festivale, kot so Coachella, Glastonbury, Burning Man, Roskilde in drugi. Vedno rad rečem, da se o Exitu ne da pripovedovati, ampak ga je treba doživeti. Ni naključje, da ga je vodilna ameriška popotniška revija uvrstila na seznam 50 destinacij, ki jih morate obiskati v življenju, ob bok Eifflovemu stolpu, Akropoli, Louvru, Koloseju in drugim legendarnim destinacijam na celini. Exit je bil tudi edini festival na tem seznamu in meni osebno je to eno najljubših priznanj, kar smo jih prejeli.