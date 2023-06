Smučanje, skoki in kombinacija s spremenjenim formatom na ZOI

Na prihodnjih zimskih olimpijskih igrah 2026 v Milanu in Cortini d'Ampezzo bo v alpskem smučanju, smučarskih skokih in nordijski kombinaciji prišlo do sprememb v tekmovalnem formatu. Izvršni odbor Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) je namreč v torek zvečer po zasedanju potrdil predlagane spremembe olimpijskega tekmovanja.