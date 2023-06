V četrtek bo pretežno jasno, popoldne bo pihal južni do jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 31 do 37 stopinj Celzija.

Opozorilo: Danes pozno popoldne in zvečer bodo predvsem na severovzhodu možna krajevna neurja z močnim vetrom in tudi točo. Danes in jutri sredi dneva in popoldne bo velika toplotna obremenitev, najizrazitejša v osrednji in jugovzhodni Sloveniji.

Obeti: V petek bo sprva precej jasno. Čez dan bo postopno bolj oblačno, plohe in nevihte bodo do večera zajele večji del Slovenije, na Primorskem bo večinoma suho. Pihal bo jugozahodnik, zvečer pa bo zapihal severni veter, na Primorskem burja. V noči na soboto bodo krajevne padavine povsod ponehale. V soboto bo precej jasno. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem burja. Vročina bo popustila.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je šibko območje visokega zračnega tlaka. Vremenska fronta se zadržuje nad delom zahodne in srednje Evrope. Od jugozahoda nad naše kraje doteka razmeroma suh in vroč afriški zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Prevladovalo bo sončno in vroče vreme. Popoldne ali zvečer bodo predvsem v sosednjih pokrajinah Avstrije ter v alpskem delu sosednje Italije krajevne nevihte, ki bodo jutri redkejše.