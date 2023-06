»Kako ustvarjamo prostore in kraje, ki vplivajo na naše dobro počutje? Kako izboljšamo kakovost življenja s pomočjo arhitekture, osvetlitve, dekorja in pohištva? Ali lahko oblikujemo za srečno življenje?« je le nekaj vprašanj, na katera želi odgovoriti Meik Wiking. Pri iskanju odgovorov se opira na nove raziskave Inštituta za raziskovanje sreče v Köbenhavnu in bralcem predstavlja preproste spremembe za več sreče doma.

Uvodoma Wiking v knjigi Moj hygge dom pojasni sam pojem hygge, v nadaljevanju predstavi popoln večer doma, preprosta spoznanja o sreči v objemu doma, opozori na pomen oblik pohištva, dela in igre v življenju, na koncu pa oriše zdravilni kraj za dušo. Tokrat smo se osredotočili le na nekaj izsekov knjige in jih na kratko povzeli.

Kaj je hygge?

Hygge je umetnost ustvarjanja prijetnega vzdušja. Gre za to, da smo z ljudmi, ki jih imamo radi. Za občutek, da smo na varnem, zavarovani pred svetom in da si lahko dovolimo, da nam ni treba paziti na nevarnosti. Gre za občutek domačnosti. Pri hygge gre za to, kako hišo spremenimo v dom – v prostor, v katerem nam je udobno in smo povezani. Če želimo oblikovati dom po načelih hygge, pomeni, da si zamislimo, katere so dejavnosti, ki bi pozitivno delovale na naše dobro počutje.

Za Dance je središče hygge dom. Ta zanje ni zgolj prostor, kjer se sproščajo in si polnijo baterije, je tudi najpomembnejši kraj družabnega življenja. Vendar izraz ni rezerviran le za Dance, hygge si doma lahko naredi kdor koli.

»V svojih malih svetovih smo gospodarji vesolja. In morda bomo bolje usposobljeni za ustvarjanje boljšega sveta, če bomo našli srečo doma,« poudarja pisatelj.

Komunikacija predmetov v prostoru

Pomembno je, kaj in kakšne predmete vnašate v prostor, vsak od njih nekaj sporoča. Na primer rastline dodajo prostoru življenje. Knjige ponujajo raziskovanje in kontemplacijo. Preproge in slike dodajajo toplino in teksturo. Svetilka na tleh ob zofi šepeta: »Pograbi knjigo s police in se mi pridruži.« Zelena svetilka na leseni mizi s starinskim pisalnim strojem vas vabi, da pridete bliže in se igrate. V kotu vam globus pritegne pogled in buri domišljijo. Na tak način vsak element povečuje hygge v prostoru.

Mehkoba povečuje hygge

Če imate veliko sobo ali večjo garsonjero, boste vnesli v prostor več hygge, če boste ustvarili občutek več območij. Razmislite, za katere dejavnosti in razpoloženja mora poskrbeti prostor, potem pa ustvarite območja za zadovoljevanje teh potreb. Morda eno za druženje in prehranjevanje ter eno za branje in občutek udobja in zavetja. Avtor raziskovanja sreče podaja nekaj nasvetov:

Preproge so odlično sredstvo – in najlažji način – za ustvarjanje območij v prostoru. Zaradi mehkobe tkanine dobi prostor še več hygge točk.

Uporabite različno osvetlitev na različnih mestih. Ne uporabljajte samo svetilke na stropu sredi prostora. Če imate jedilno mizo, obesite svetilko naravnost nad to mizo, potem pa namestite še svetilko na tla ali namizno svetilko ob zofo ali tja, kjer se boste sproščali.

Razmislite o pregradah. Po možnosti uporabite takšne, ki prepuščajo svetlobo, na primer odprte police. Druga možnost so visoke rastline, ki ustvarjajo steno. Ustvarite območje za posedanje na mehkem – če nimate prostora za zofo, želite pa ustvariti udobno območje za branje, so sedežne vreče, futoni in blazine resnično učinkovita sredstva za ustvarjanje udobnega kotička, ko ga potrebujete, hkrati pa vam omogočajo, da lahko po mili volji premikate in menjate predmete v prostoru.

Različna razpoloženja na različnih območjih ustvarite z barvami. Svetlejše barve bodo poživile manjše prostore in so še posebno koristne tam, kjer je manj naravne svetlobe.

Zasebnost

Dom bi moral zagotavljati zavetje, ki ponuja različne vrste zasebnosti. Zasebnost ne pomeni samo, da je človek sam; je priložnost za nadzor nad dostopom do nas. Ne gre samo za ločevanje, temveč tudi za komunikacijo. Včasih smo razpoloženi za druženje, včasih pa smo raje sami. Je čas za interakcijo in je čas za introspekcijo. Poskrbite, da bo obstajal prostor, kamor boste lahko šli, odvisno od tega, kako boste razpoloženi. To velja tako za notranjost doma kot tudi za zunanje površine.

Pomen dnevne svetlobe

Umazanija na šipah zmanjšuje prehajanje svetlobe. Bodite pozorni tudi na vpliv, ki ga ima zelenje zunaj doma na količino svetlobe v notranjosti, zato obrezujte rastline okoli vrat in oken.

Svetleči materiali odbijajo več svetlobe v prostor. Po zaslugi ogledala ali omare s steklenimi vrati bodo sončni žarki prodrli globlje v prostor. Primerna tla lahko delujejo kot ploskev, ki odbija prijetno svetlobo. Lesena, keramična ali kamnita tla z zloščeno vrhnjo plastjo odbijajo več svetlobe kot tla, pokrita s preprogami. Prav tako prostor naredijo svetlejši beli zidovi, saj ta barva svetlobo, ki prodira v sobo, odbija, ne pa vpija.

Oblikovanje prostornosti

Vedno izberite pohištvo glede na velikost prostora. Na primer, če v majhen prostor namestite veliko zofo, bo soba videti natrpana, pa če se še tako trudite, da ne bi bila. Izberite razstavljive zofe, ki imajo več delov in jih boste lahko sestavljali tako, da bo to najbolj ustrezalo vašemu prostoru.

Prav tako razmislite, kako bi povečali namembnost prostorov ali pohištva. Morda lahko dnevno sobo spremenite v sobo za goste, če pričakujete, da vas bodo obiskali čez noč, ali pa imate delovno mizo, ki jo lahko zložite in pospravite, ko je ne potrebujete. Več ko bo imel vaš prostor namembnosti, večjo vrednost bo imel.

Če vam primanjkuje prostora, razmislite, ali bi lahko katera vrata, ki se odpirajo v prostor, nadomestili z drsnimi, ki jih premikamo po fiksni tirnici. S tem bi pridobili dodaten prostor, ki ga zavzema lok odpiranja običajnih vrat.

Znebite se krame

Prostor lahko postane prostornejši tudi tako, da poiščete nove domove za stvari, ki jih ne potrebujete več, in prostor povečate tako, da se vnaprej odpoveste kupovanju krame. Resnično veselje prinaša to, da sploh ne kupujete stvari, ki jih ne potrebujete. Pri hygge gre predvsem za povezanost in vzdušje – ne za stvari.

In še en pomemben nauk: iz življenja zunaj naših domov jemljemo le stvari, s katerimi si lahko izboljšamo življenje v notranjosti naših domov.