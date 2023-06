Z rušitvijo stene tik ob vhodu smo dobili prostornejši hodnik z garderobno omaro in odlagalno površino za ključe. Garderobna omara z ojačano hrbtno stranico služi kot predelna stena med hodnikom in manjšo dnevno sobo, na njeno hrbtišče pa je obešen televizor.

S spremembo prostorske postavitve smo tako pridobili ugoden jedilni kot, primeren za štiri osebe. Doslej je bil stisnjen v kot in je onemogočal prost prehod do kuhinje.

Kuhinja in kopalnica sta ostali nespremenjeni. Omejili smo le dostop do kuhinje; iz prej krožnega prehoda smo uredili vstop le iz ene smeri. Razlog za to spremembo je večja shranjevalna površina v spalnem prostoru, saj smo tako lažje umestili omaro. Dodatno shranjevanje smo pridobili tudi z umestitvijo visečih omaric – »mostu« nad posteljo. V novi idejni postavitvi spalnice smo prav tako obdržali posteljo dimenzije 180/200 cm, na že obstoječem priključku pa smo obdržali tudi televizor.