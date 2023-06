Pogosta košnja prinaša stalen videz sveže pokošenega travnika in daje vtis skrbne nege. S pravilnim pristopom lahko travi koristi, a je takšna nega časovno precej zahtevna – košnja, pospravljanje trave, zalivanje, urejanje robov. Če kosite na večjih površinah, to potegne za sabo še dodatne stroške z gorivom in vzdrževanjem kosilnice, učinkovitost vrtne kosilnice pa na velikih površinah ni najboljša. Košnja je v določenih primerih časovno požrešna, obstajajo pa tudi drugi motivi, zaradi katerih košnja ni vedno najbolj priljubljena – zahteven teren, potreba po specifičnih napravah, finančni stroški in estetika.

Daljši interval košnje

Najbolj očitna rešitev za zmanjšanje košnje je daljši časovni interval med dvema košnjama. Travo namesto nekaj dni pustimo rasti teden ali dva, lahko tudi več tednov. Oziroma travo kosimo le dvakrat ali trikrat v sezoni, kot je to običajno na kmetijskih površinah. To tehniko pogosto uporabimo na zahtevnejšem terenu, kot so gozdni robovi in strme meje. Tam zadostuje že občasna košnja z motorno koso, saj je na slabem terenu z visoko travo uporaba vrtne kosilnice nemogoča. Visoka trava je za te kosilnice izziv tudi na ravnini – niti na najvišji nastavitvi višine bomo imeli pri travi, višji od dvajset centimetrov, nemalo težav. Kapaciteta vrtne kosilnice se nekoliko izboljša pri uporabi stranskega izmeta ali pobiranju v koš; mulčenje je za motor najbolj obremenjujoče, saj mletje odrezane trave zahteva precej moči. Za visoko travo pridejo v poštev tudi strižne kosilnice. Običajno so vsaj dvakrat širše kot vrtne. To niso najbolj okretne naprave, a z njimi brez težav pokosimo velike površine vse do 10.000 kvadratnih metrov.

Pokošena trava nahrani živali

Pri košnji visoke trave nastane problem – velika količina pokošene trave, ki se ji z redno košnjo in uporabo mulčerja izognemo. Velike količine odreza lahko posušimo, v vsakem primeru pa je material treba zbrati na kupu, potem pa ga uporabimo za kompostiranje ali kot zastirko. Posušena trava je primerna tudi kot živalska krma. Travo lahko za krmo ponudimo tudi, če sami nimamo živine. Predvsem manjši rejci drobnice imajo potrebo po dodatni krmi in prav z njimi se je možno dogovoriti za občasno košnjo v zameno za odvoz pokošene trave. Brezplačne krme je vesel marsikateri rejec, zato je med znanci in sosedi smiselno povprašati glede takšne rešitve. Za travo poskrbijo tudi ovce ali koze na samem travniku in rejci drobnice pogosto omogočijo pašo svojih živali za sezono ali dve na večjih travnikih, ki niso v njihovi lasti. Metoda je seveda primerna za večje površine, v primeru koz še posebno za zaraščene in zapuščene travnike, ki jih preraščajo trpežnejše rastline. V rejo drobnice se lahko spustimo tudi sami, nikakor pa ne smemo pozabiti, da živali niso orodje za košnjo, temveč živa bitja, ki zahtevajo primerne življenjske pogoje.

Nepokošeno, a urejeno

Visoka trava je zaradi svojega videza deležna kar nekaj predsodkov. Če vas skrbi nekoliko bolj divji videz nepokošenega travnika, med območji z visoko travo pokosite nekaj prehodov. Visoka trava bo imela jasen rob, pokošene poti pa kažejo, da je travnik negovan, dostop do komposta, gredic ali igralne površine pa bo kljub visoki travi neoviran. Travnik, na katerem pustimo rasti travniške cvetlice, je z vidika biotske raznovrstnosti povsem drugačen kot nizka trava. Obletavajo ga čebele in metulji, v senci rastlin pa se razvije povsem nov ekosistem. Za dobrobit čebel lahko poskrbite tudi z zasaditvami rastlin, ki ne potrebujejo košnje. Glede na osončenost so morda primerne sredozemske rastline (žajbelj, rožmarin, timijan, resje in podobno), nizke grmovnice, jagodičevje, hoste in praproti. Teh rastlin treba saditi v konvencionalne gredice, temveč z njimi prekrivamo večje kvadrature, da na ta način zmanjšamo potrebo po košnji, na vrt pa prinesemo nekaj novih vonjev in cvetov.

Veliko zelenih površin, malo vzdrževanja

Včasih sta bila kot najboljši rešitvi glede košnje razumljena asfaltiranje dvorišč ter široko tlakovanje teras in dovoznih poti. Sodobni pristopi k urejanju okolice se temu izogibajo in v okolici novogradenj je vse več zelenih površin. Te preprečujejo pregrevanje stanovanjskega objekta in okolice, omogočajo naravno odvajanje meteorne vode in omogočajo utrujenih očem, da se spočijejo s pogledom na rastje. Če za perfektno negovano nezanimivo trato velja, da je zahtevna vzdrževanje, pa to ne velja za vse zelene površine – s pravilnim pristopom bomo urejenost in enostavno vzdrževanje združili z bujnim zelenjem.