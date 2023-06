Pametne hiše so s sodobno tehnologijo opremljeni bivalni prostori, kjer v omrežje povezane naprave in sistemi omogočajo napredno avtomatizacijo. V omrežje so povezani senzorji, pametne naprave, centralni ogrevalni in prezračevalni sistem, svetila, komunikacijski sistemi in vsa druga infrastruktura, ki omogoča udobno, varno in energijsko učinkovito bivanje.

Potencial pametnega doma

V sistem pametne hiše povezane naprave in sistemi omogočajo optimalno nastavitev delovanja, saj naprave medsebojno komunicirajo in se prilagajajo dejanskim potrebam. Na ta način se izboljšata kakovost bivanja in varnost, zaradi avtonomnega delovanja pa so na ta način dosegljivi tudi energetski prihranki. Samostojno delovanje naprav lahko nadzoruje tudi uporabnik sam ali nadzorni center, če si predstavljamo pametno stanovanjsko enoto v večji bivalni skupnosti starejših. A ključna je avtomatizacija – glede na nastavljena pravila in senzorske podatke bo sistem upravljal različne naprave. Senzorji gibanja zaznajo prisotnost osebe v prostoru in samodejno vklopijo luči ali pa se temperatura in osvetlitev prilagajata glede na dnevni cikel in vremenske razmere. Prav tako so povezani senzorji dima, videonadzor, alarmni sistem in pametne ključavnice.

Komunikacija ohranja stik z družbo

Pametne tehnologije že danes omogočajo neverjetne možnosti za komunikacijo. Na trgu je na voljo več ponudnikov pametnih zvočnikov oziroma virtualnih hišnih pomočnikov, ki jih upravljamo z glasom. Ker je Slovenija v globalnem smislu tržno precej spregledana, je za zares širok spekter delovanja trenutno potrebne kar nekaj uporabnikove iznajdljivosti, v prihodnosti pa lahko pričakujemo, da bodo možnosti dostopnejše. Z glasovnimi ukazi je v teoriji možno nadzorovati vse pametne sisteme – luči, ključavnice, izberemo lahko glasbeno podlago ali vklopimo robotski sesalnik. Prek pametnih zvočnikov komuniciramo med različnimi prostori v objektu ali pa z nadzornim centrom oziroma recepcijo bivalne skupnosti starejših. Za boljšo vključenost starejših v družabno življenje so dobra priložnost že povsem dostopne tehnologije. Številni upokojenci obvladajo pametne telefone in tablice, ki jim omogočajo komunikacijo prek videoklicev ali klepetalnic, pošiljanje fotografij in drugih datotek.

Senzorji padca in gumbi SOS

Pod pametno tehnologijo štejemo tudi tako imenovane zapestnice in obeske SOS, ki starejšim omogočajo neposreden klic v sili brez uporabe mobilnega telefona. Te so precej razširjene, prednosti pa je več – so majhne in nevpadljive, starostniki jih nosijo povsem nemoteče in iz navade. Avtonomija baterije je neprimerno večja kot pri mobilnih telefonih, običajno pa omogočajo klic na prednastavljeno številko že ob pritisku gumba. Starostniki lahko v primeru padca ali drugih težav preprosto pokličejo svojce ali oskrbnike. Gumbi in zapestnice SOS omogočajo dvosmerno komunikacijo s klicateljem, na izbrano številko se posredujejo tudi koordinate GPS z lokacijo, še posebno koristno pa je avtomatsko pošiljanje opozorila v primeru padca. Zapestnica ali obesek namreč zazna nenadno povečanje hitrosti, ki je značilna za padec, in pošljeta opozorilo, da svojci hitro ukrepajo v primeru težav.

Za starejše

Pametni dom lahko funkcionira praktično brez uporabniških posegov. Senzorji zaznavajo dogajanje v prostoru in prilagajajo delovanje naprav glede na tip uporabe, kar omogoča optimalne bivalne pogoje brez ročnih nastavitev. Vseeno se zdi simbioza med starejšimi prebivalci in najsodobnejšo tehnologijo skoraj nepredstavljiva, saj so današnji osemdesetletniki večino življenja preživeli brez prisotnosti informacijske tehnologije. Ta je številnim razmeroma neznana, hkrati pa ogroža njihov način življenja, saj je vse več storitev in informacij na voljo le še prek spleta ali z uporabo aplikacij na pametnem telefonu. Brez pomoči mlajših generacij so starejši povsem nemočni, a sčasoma se bo tudi to spremenilo; postarale se bodo tudi generacije, ki danes odraščajo z mobilnimi telefoni. Že leta 2050 bodo sedemdesetletniki večino življenja navajeni sobivanja z digitalnimi tehnologijami, zaradi česar bo tudi prisotnost tehnologij nekaj povsem običajnega.