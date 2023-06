Med najbolj škodljive vrste štejemo polže golače, ki so brez hišic in jih uvrščamo v dve družini: lazarji ter slinarji. Skoraj neškodljiva je družina polžev s hišicami. Za razvoj polžev so najugodnejše temperature med 12 in 22 °C ter od 20- do 30-odstotna vlažnost zemlje. Kar pomeni, da jim je letošnje leto zelo naklonjeno. Zaraščena in vlažna območja so najboljše skrivališče za polže. Zelo pomembno je, da polže začnemo zatirati pred odlaganjem jajčec, ki se začne pozno poleti ali zgodaj jeseni. Jeseni in spomladi bodimo pozorni na gnezda z jajčeci in jih takoj po odkritju uničimo.

Obramba pred polži

Zelo pomembno je, da potrosimo obrambne pasove iz suhe žagovine, ostrega peska, smrekovih iglic, posušenih in zdrobljenih jajčnih lupin, kamene moke ali kremenovih peskov, ki polžem odvzamejo vlago in preprečujejo prehod. Pasove je treba po vsakem dežju obnoviti. Pobiranje polžev zjutraj in zvečer je okolju zelo prijazna, vendar zamudna metoda. Za lažje in hitrejše pobiranje nastavimo na vrt deske, velik list rabarbare, bananin olupek. Nato jih zjutraj poberemo.

Če se polži močno razmnožijo, je treba uporabiti ustrezno ekološko sredstvo, ki jih uniči. To so modra zrna, ki naj vsebujejo železovo spojino. Tako uničimo samo polže in ne poškodujemo drugih prebivalcev vrta.​

Gnojimo prek listov

V času suše korenine zaradi pomanjkanja vode ne morejo črpati hranil, kar seveda ustavi rast in močno oslabi celotno rastlino. V takem primeru so za vse rastline najboljša organska gnojila, ki poleg hranil vsebujejo še biostimulanse, saj zmanjšujejo stres. Takrat s foliarnim dognojevanjem nadaljujemo produkcijo plodov in imamo še vedno pridelek. Peletirana ali granulirana organska gnojila uporabljamo le, ko je napovedan močan dež, če imamo dober namakalni sistem ali če bomo sami dovolj redno namakali vrtnine.

Spomladi vedno temeljno gnojimo s peletiranimi organskimi gnojili in tako zagotovimo začetna hranila za razvoj in rast rastlin. Ko se začne poletje, pa je to pogosto težje zaradi manjka dežja. Dognojujemo lahko z zalivanjem ali rastline škropimo s hranili – foliarno. Če hranila dodajamo foliarno, torej prek listov in plodov, se hitro absorbirajo (vpijejo) v rastlino in takoj učinkujejo. Hranila prehajajo v rastlino prek listnih rež in nekatere spojine skozi samo povrhnjico. V času visokih temperatur so reže zaprte, da zmanjšajo izgubo vode. Zato vedno škropimo zvečer, ko se že ohladi, ali res zgodaj zjutraj, preden se temperatura dvigne. Ker gnojilo vedno zmešamo z vodo, ko ga apliciramo, mora biti v tem času brezvetrje, da raztopine ne posuši na površini rastline. Višja zračna vlaga (50–90 %) poveča in izboljša absorpcijo hranil v rastlino.

Rastline lahko sprejemajo hranila in druge snovi skozi liste ali korenine. Najbolj učinkovita bo kombinacija obeh sistemov sprejema. Skozi normalno rastno sezono, ko lahko zagotovimo dovolj hranil v zemlji in dovolj vode za absorpcijo skozi korenine, je foliarno dognojevanje še vedno pomembna opcija. Z mnogimi poskusi je dokazano, da se pridelek močno poveča. Stimulacija prek listov in plodov spodbudi absorpcijo hranil skozi korenine, kar poveča rast in posledično poveča pridelek.​

Zaščita pred komarji

Komarji se v vrtu začnejo pojavljati od sredine aprila, kjer na nas prežijo vse do oktobra, kar pomeni vso vrtnarsko sezono. Na domačem vrtu najdemo ličinke v stoječi vodi, zato odstranimo ali izpraznimo zamašene žlebove, posode in podobno. Da nas mrčes ne bo nadlegoval med delom v zelenjavnem vrtu, med vrtnine zasadimo meliso, meto in citronski timijan. Zelišča, kot so bazilika, česen in rožmarin, ki jih komarji ne marajo, pa že znajo biti stalnica v našem vrtu. Ker prenašajo številne bolezni in že njihovi piki so nadležni, se je dobro zaščititi z dermatološko preizkušenim losjonom.