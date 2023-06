Pred obiskom je poudarila, da je Svet Evrope pomemben del njene osebne ter tudi slovenske zavezanosti in predanosti močnemu multilateralizmu. »Je tudi čuvaj naše celine, ki bdi nad človekovimi pravicami in pravno državo, dvema temeljnima načeloma uspešnih demokracij,« je še dodala.

V torek se je predsednica sestala z generalno sekretarko Sveta Evrope Marijo Pejčinović Burić. Danes pa se bo sestala tudi s predsednikom Parlamentarne skupščine Sveta Evrope Tinyjem Koxom in predsednico Evropskega sodišča za človekove pravice Siofro O'Leary.

Obisk poteka v luči 30-letnice članstva Slovenije v Svetu Evrope. Pogovori bodo zato namenjeni refleksiji dosedanjega dela in iskanju priložnosti za skupno naslavljanje sodobnih izzivov, med katerimi so med drugim vojna v Ukrajini, preprečevanje nasilja nad ženskami, človekova pravica do čistega in zdravega okolja ter preprečevanje nestrpnosti in sovražnosti.

Predsednica bo danes obiskala tudi Evropski mladinski center Strasbourg, so sporočili iz njenega urada.