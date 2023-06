Upravljanje trajnih navzkrižij

Podatek, da so pogovori ameriškega zunanjega ministra Blinkna v Pekingu s tremi nosilci kitajske zunanje politike skupno trajali približno enajst ur, je samo potrdil resnost težav med staro in novo velesilo, za kateri lahko ob sedanjih trendih planet postane premajhen. Izplen je, glede na dolžino debat, precej droben in splošen: stabilizacija odnosov, krepitev komunikacij (ne povsod, saj Kitajska zavrača vojaške) ter sodelovanje na področjih skupnega interesa. Očitno gre za minimum, ki je regiji sicer prinesel nekaj olajšanja in je dobrodošel ter nujen zaradi turbulentnega obdobja, ki traja od Trumpove trgovinske vojne naprej, nadaljeval pa se je tudi z zaostritvami okoli Tajvana, kitajskega balona ter z morskimi in zračnimi incidenti na vzhodu Azije.