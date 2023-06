Razumemo

Predlogu za omejitev županskih mandatov na največ dva zaporedna mandata, za katerega so v Piratski stranki s sodelovanjem Levice zbrali več kot 5000 podpisov podpore, v vodilni koalicijski stranki, Gibanju Svoboda, niso naklonjeni; v poslanski skupini te stranke so namreč napovedali, da ga ne bodo podprli. Po »poglobljeni preučitvi predloga«, menijo v Svobodi, bi takšna rešitev zagotovo prinesla več negativnih posledic kot pa koristi. Dodali so, da zakonski predlog tudi posega v z ustavo zagotovljeno volilno pravico, kar po njihovi oceni odpira vprašanje skladnosti z ustavo.