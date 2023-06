Od Bače do Tolmina, čez Kolovrat pa vse do Kobarida so se razprostrli številni navijači, ki so prišli v dolino prelepe Soče pozdravit in navijat za kolesarje dirke po Sloveniji. Po celotni trasi se je nabralo več tisoč navijačev. Največ jih je obiskalo Kolovrat, kjer je sploh drugi vzpon razkril najboljše kolesarje letošnje dirke. Etapno zmago je slavil Kolumbijec Jesus David Pena (Team Jayco AlUla), ki je prejel pokal s simbolom reke Soče.

Glavno dogajanje je bilo v Kobaridu, kjer je bilo mogoče na treh velikih zaslonih spremljati prenos dirke v živo. Po 12. uri so dogajanje popestrile tudi stojnice z lokalnimi pridelki in izdelki.

Kobariški sejem

»Z dirko po Sloveniji se dolini Soče odpira nova priložnost, da se dokaže kot ena vodilnih turističnih destinacij za aktivni oddih v naravi. Vesel sem, da so nam organizatorji letos namenili kraljevsko etapo, na kateri se je odločalo o zmagovalcu dirke, kar je ob ceste in pred televizijske sprejemnike privabilo še več ljubiteljev kolesarstva. Še posebej velik potencial vidim v promociji vzpona na Kolovrat, ki je po svoji konfiguraciji, umeščenosti v prostor ter neobremenjenosti z motornim prometom odličen izziv tudi za rekreativce, ki si želijo obisk Posočja popestriti s kakšno kapljico potu,« je v svojem nagovoru povedal župan občine Tolmin Alen Červ.

»Dirka po Sloveniji je prestižna kolesarska dirka z večletno tradicijo. Veseli nas, da je bil letošnji cilj četrte etape prav v Kobaridu. Že lani, ko je dolino Soče obiskal Giro d'Italia, smo dokazali, da v Posočju ljudje znamo stopiti skupaj in pozdraviti najboljše kolesarje sveta glasno ter predvsem športno, in vesel sem, da se je letos to samo še potrdilo,« je dodal podžupan občine Kobarid Marko Miklavič.

Za dolino Soče je dirka po Sloveniji in vse drugo športno dogajanje, ki bo sledilo v poletju (Podbrdo Trail Running Festival, Soča Outdoor Festival), odlična priložnost za promocijo športne, turistične in kulinarične ponudbe, predvsem pa naravnih danosti lepih in zanimivih krajev tega dela Slovenije.