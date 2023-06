Tokrat smo se konec tedna odpravili do Miljskega jezera in prehodili del štiridnevne etape Via Paradiso, ki vodi okoli jezera v pogorju Nockberge. Prepričali so nas, da si v vsaj dveh sproščujočih dneh, polnih čarobnih razgledov, magičnih trenutkov, vonjav, tišine in doživetij oddahnemo in spočijemo ob pogledu na smaragdno zeleno vodovje in okoliške gore. Ker je Miljsko jezero od prestolnice oddaljeno slabi dve uri vožnje, je obisk kraja primeren tudi za dnevni izlet.

Pohodniška pot ponuja nepozabno doživetje, med drugim si lahko ogledate baročne vile, bujne kmečke vrtove, zgodovinske znamenitosti, grajske ruševine ali pa samo skočite v vodo, ki ima v poletnih mesecih tudi prijetnih 27 stopinj Celzija. Prav dostopnost do vode je bila razlog, da smo s seboj vzeli psa. Za obrežja avstrijskih jezer je namreč znano, da so pogosto v zasebni lasti in je dostop do vode tudi zaradi ograj nedostopen. Izlet lahko sestavite in rezervirate posamično v uradnem centru za informacije in rezervacije, vključno s prevozom prtljage in storitvijo mobilnosti. Prav tako se lahko na pohod odpravite sami ali z izkušenim vodnikom. In kar je pri infrastrukturi najboljše – kadar koli si lahko premislite in etapo končate. Na zemljevidih, ki so vidni tudi na trasi, boste dobili podatek, kje vam najbližje ustavi ladja, ki vas pripelje do kraja vaše nastanitve ali parkiranega avtomobila. Prav tako vam je na razpolago nockmobil, taksi, ki je cenovno tudi zelo ugoden.

Cilj pohoda balkon pod zvezdami

Prva etapa se začne pri turističnem informacijskem centru v Debrijah. Pohodniška pot vodi na Miljsko visoko planoto skozi vasi Matzelsdorf in Lammersdorf, mimo idilično vpetega Škratjega jezera (Zwergsee) in se konča v središču Milj. Namig za vse, ki jih zanimata kultura in zgodovina: obisk več kot 950 let stare samostanske cerkve v Miljah. Za prvo etapo, ki je dolga slabih 15 kilometrov in zahteva nekaj več kot 490 višinskih metrov, boste potrebovali dobre štiri ure in pol hoje.

Pot Via Paradiso v drugi etapi vodi skozi Milje in sotesko vzdolž potoka Riegerbach. Ta pohodniški dan lahko imenitno izkoristite tudi za obisk gradu Sommeregg, ki se ponaša s pravim muzejem o čarovnicah. Vrhunska in tudi cenovno dostopna je grajska kulinarika. Za dobrih 13,5 kilometra dolgo etapo boste potrebovali malo manj kot pet ur hoje.

Nas je popolnoma navdušila tretja etapa, ki je vodila od Jezernice (Seeboden) do Lug ins Landa. Zato, ker je to najkrajša etapa, dolga približno 10 kilometrov, in ker poteka pretežno skozi gozd. Krajši del poti sicer poteka po kolesarski poti, ki je speljana okoli jezera, a večji del ob bregu jezera, kar je bilo predvsem za psa najbolj zabavno. Na južnem bregu jezera so postavljene viseče mreže, ki dopuščajo prijetno sproščanje ob pogledu na vodno gladino.

Veliko presenečenje nas je pričakalo pri naravnem močvirskem jezeru Egelsee. Medtem ko nas je od kopanja v njem odvrnilo leglo paglavcev ob pomolu, so se najbolj pogumni vrgli v prijetno hladno vodo. Ker gre za naravni park, hoja okoli jezera ni mogoča. Za obiskovalce so postavili tri večje lesene pomole, kar je dovolj za kratek počitek in malico iz nahrbtnika.

Prav posebno doživetje pa je ponudila četrta etapa – razgledno točko oziroma balkon pod zvezdami, kot ji pravijo. Ta stoji pri alpskem gostišču Bergfried. Z lesenega odra se namreč odpira pogled na jezero in okoliške gore. Če si vzamete čas, boste tam doživeli enega najlepših razgledov. V gostišču si lahko rezervirate tudi košaro za piknik.

Čarobnost bivanja Že bivanje ob Milštatskem jezeru je čarobno, če se odločite, da boste prenočili v enem od bivakov pod zvezdami. Čas v dvoje ob panoramskem razgledu na neokrnjeno naravo pa je neprecenljivo darilo. Jezero omogoča kar nekaj izvirnih romantičnih trenutkov. Lahko si izposodite lesni čoln, s katerim se zapeljete do izbrane intimne lokacije in si tam privoščite piknik v dvoje.

Na kratko o poti Via Paradiso je večdnevna tura, ki v štirih etapah vodi okoli slikovitega Miljskega oziroma Milštatskega jezera. Na dan je mogoče prehoditi od 10 do 15 kilometrov po večinoma širokih poteh. Na poti so številne znamenitosti in kraji za postanek. Pot je primerna tudi za pse, saj se je mogoče na njej večkrat osvežiti s skokom v vodo.