Slikovita Fažana ima prav poseben srednjeveški šarm, našli boste replike amfor in rimskih mozaikov pa tudi odlično hrano. Zaščitni znak tega kraja so namreč ob dolgi ribiški tradiciji sardele, glavne zvezde ob domači istrski malvaziji, ki jo srkate ob pogledu na morje in Brione v daljavi.

V središču Fažane se lahko sprehodite po rivi in ulicah, si ogledate zanimivo cerkev sv. Kuzme in Damjana iz 15. stoletja, ki je najnižja ležeča cerkev v Istri, saj je od morske gladine dvignjena le meter. V zadnjih letih so v okolici Fažane uredili veliko kolesarskih poti, sprehajalno obmorsko pot in plaže vzdolž obale. V poletnih mesecih pripravljajo tudi različne prireditve, ki so povezane s pomorsko in ribiško tradicijo. Seveda pa se v Fažani tudi zelo dobro je in v restavracijah vam bodo na različne načine pripravili sardele, morske sadeže, domače mineštre, njoke, ombolo …

Izlet z ladjico iz Fažane na Brione

Brione sestavlja 14 manjših otočkov, ki ležijo v neposredni bližini Fažane. Do glavnega otoka Veliki Brion, kjer je tudi hotel in še nekaj drugih objektov, vsak dan iz Fažane pelje turistična ladjica, vendar je predvsem ob koncih tednov in v glavni turistični sezoni dobro predhodno naročiti vstopnice, saj se lahko zgodi, da je ladjica zasedena.

Zjutraj ladjica prične voziti na Brione ob 9. uri, potem pa pelje skorajda vsako uro. Za določene termine omogočajo tudi nakup vstopnice z organiziranim vodenjem po Brionih, ogledom safari parka in muzeja. Ko se pripeljete z ladjico na Brione, si lahko tam izposodite kolo, električni golf avto, električni skiro ali pa se peš odpravite po otoku. Z ladjico lahko pripeljete tudi svoje kolo, vendar je treba to vsaj dan prej najaviti in potem doplačati karto. Psi so na Brionih dovoljeni, vendar morajo biti stalno na povodcu.

Na Brionih je za otroke zelo zanimiv safari park, kjer se živali prosto gibajo, na ogled pa so slon, antilope, lame, zebre, mufloni, somalijske ovce, indijsko govedo, oslički, istrsko govedo, skorajda obvezno je treba obiskati papagaja Kokija, priporočamo pa tudi ogled dinozavrovih stopinj, kjer je tudi maketa dinozavra, kakršni so nekoč živeli v tem delu Istre. Ogledate si lahko staro oljko, arheološka najdišča, priporočamo tudi ogled hiše za ladjice, kjer je urejen interaktiven muzej, v katerem boste na zanimiv način dobili veliko informacij o otočju. Če se boste odločili za samostojen ogled Brionov, priporočamo uporabo mobilne aplikacije Brijuni Pocket Guide, ki vas bo vodila po otoku.