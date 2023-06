Pot slovenskih odbojkarjev v zgodovinski Orleans, ki leži 120 kilometrov jugozahodno od Pariza, je bila popolnoma drugačna kot pred dobrimi 14 dnevi na Japonsko, ko so do Nagoje potrebovali kar 30 ur. Med štirinajsterico izbrancev selektorja Gheorgha Cretuja je bila le ena sprememba: 19-letnega sprejemalca Roka Bračka je zamenjal pol leta mlajši korektor Nik Mujanović, ki pa na uvodni tekmi z Argentino ni dobil priložnosti. Tako kot na prvem turnirju na Japonskem je slovenski selektor večinoma igral s postavo Gregor Ropret, Tine Urnaut, Rok Možič, Klemen Čebulj, Alen Pajenk, Jan Kozamernik in libero Jani Kovačič.

Tudi Argentinci, ki so predlani na olimpijskih igrah v Tokiu osvojili bronasto kolajno, so letošnjo ligo narodov začeli s tremi zmagami. V Ottawi so premagali Italijo, Kanado in Nizozemsko, izgubili pa z Brazilijo in z devetimi točkami v Francijo prišli kot tretjeuvrščena ekipa po štirih krogih. Toda brez svojega prvega organizatorja igre, slovitega Luciana De Cecca, vendar se vsaj v uvodnem nizu njegova odsotnost ni prav nič poznala. Tudi po zaslugi premalo prodornega servisa slovenskih odbojkarjev, zato pa so na drugi strani bili Argentinci v tem elementu precej boljši. V napadu je bil nezaustavljiv Bruno Lima, ki je v minuli sezoni igral v Savdski Arabiji.

»Argentina je ekipa, ki igra hitro in ne dela veliko napak, zato bomo morali biti predvsem osredotočeni na svojo igro, s katero tekmecem ne smemo podarjati neposrednih točk brez boja. Če ne bo tako, nas bodo kaznovali,« je že pred tekmo opozarjal Gheorghe Cretu. To se je v uvodnem nizu tudi zgodilo, so pa Slovenci popolnoma drugačno igro prikazali v drugem nizu, v katerem je bil njihov servis že učinkovitejši, dosegli so tudi tri ase, boljši so bili v bloku. V končnico niza so vstopili s prednostjo štirih točk (22:18), kar je bilo dovolj za mirno nadaljevanje in izenačenje v nizih.

Selektor Cretu je bil zadovoljen

Na začetku tretjega niza so se v slovenski igri ponovile napake iz uvodnega, a le do zaostanka štirih točk (7:11). Na servis Čebulja, ki bo tudi prihodnjo sezono igral za poljsko Rzeszowo na Poljskem, se je Slovenija nasprotnikom približala na točko zaostanka (10:11), po novi uspešni seriji začetnih udarcev, tokrat Urnauta, pa je povedla z 20:15. Visoko vodstvo je ohranila do konca niza. V četrtem so se Argentinci po zaostanku štirih točk (5:9) slovenskim odbojkarjem sredi niza še približali na točko (12:13), a po novem bloku Kozamernika so spet zaostajali že za štiri (13:17). Zadnjo točko na tekmi za nove tri točke je dosegel Čebulj, ki je bil s 17 točkami (dva bloka, trije asi) najučinkovitejši igralec reprezentance Slovenije. Točko manj je prispeval Možič, Urnaut jih je dosegel 11 (en as), Pajenk osem (en blok), prav tako osem (trije asi, štirje bloki) Kozamernik, po eno pa Ropret in Žiga Štern, ki sta bila oba uspešna v bloku.

»Na začetku smo bili nekoliko nezbrani, malce nas je s hitrimi podajami presenetil tudi argentinski podajalec Sanchez. Igra zares atraktivno in s tem nas je tudi prehitro naredil živčne. Ampak že proti koncu prvega niza se je zbranost začela dvigati in smo jo ohranili do konca tekme. Vedeli smo, kakšni so Argentinci, da radi provocirajo, a tudi ko se je to nekajkrat zgodilo, nismo šli v konflikt z njimi. In to je bilo zelo pomembno, da smo lahko razmišljali zgolj o odbojki in se z drugimi stvarmi nismo ukvarjali,« je pot do četrte slovenske zmage v letošnji izvedbi lige narodov pojasnil Klemen Čebulj.

Slovenski selektor Gheorghe Cretu je bil s prikazano igro proti Argentini zadovoljen. »Takšne tekme nam pomagajo, da razvijamo svojo igro in da se spomnimo, kako težko je igrati, ko tekme za nekaj štejejo, kot šteje tudi liga narodov. Vsi vemo, kaj je v igri, zato potrebujemo takšne nasprotnike, potrebujemo trenutke, ko moramo zmagovati, ko smo pod pritiskom in ko se moramo boriti. Po izgubljenem prvem nizu smo se dobro odzvali, hitro smo se pobrali in si povrnili samozavest.«

