V Kresiji se bo Ficko predstavil po tem, ko je v začetku leta svoja dela predstavil v galeriji Equrna. Kot so sporočili iz galerije, tudi v novi slikarski produkciji nadaljuje s kolažnim sestavljanjem motivov, likov in znakov v brezčasne in brezprostorne podobe, ki jih konstruirajo ploskve grafičnih rastrov. »Avtorjeva kontinuiteta slikarske prakse pa se nakazuje tudi v obravnavi motivov gobic in ptic, toda tokrat v še bolj reducirani barvni in pripovedni paleti,« so zapisali v Kresiji.

Fickova dela zaznamujejo kompleksne fantazijske, v notranjo resničnost in občutenje usmerjene prevladujoče figuralne kompozicije. Kot pravi sam, njegove slike ne temeljijo na vnaprej trdno določenih konceptualnih okvirjih. Avtor raziskuje meje in sobivanje različnih svetov, ravni bivanja in pristopov – načinov slikanja. Slika je zanj proces, sobivanje ter preplet abstraktnega in figurativnega.

Razstava bo odprta do 27. julija, javno vodstvo po razstavi pa bo v četrtek, 6. julija, ob 17. uri.