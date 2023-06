Novela zakona bi še poglobila stiske otrok in šolnikov

Ob napovedi prenove zakona o osnovni šoli je petindvajset učiteljev ministru za vzgojo in izobraževanje Darju Feldi poslalo pismo s konkretnimi predlogi za izboljšanje izobraževalnega sistema v osnovnih šolah. Med drugim so zaskrbljeni zaradi naraščanja stisk med otroki in zaradi povečanja stopnje nasilja.