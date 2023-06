Urška Djukić v filmu nadaljuje temo, ki jo je razvila v večkrat nagrajenem kratkem filmu Babičino seksualno življenje, to je vpliv družbenih vzorcev in pravil, ki se skozi generacije prenašajo na dekleta in njihovo dojemanje lastnega telesa. Zgodba govori o sramežljivi in občutljivi najstnici Luciji, ki v času odraščanja krmari med pričakovanji okolja in odkrivanjem lastne seksualnosti. Gre za napet, a tudi humoren film o odraščanju, ki išče odgovor na vprašanje, čigavo telo je moje telo. Djukićeva je ob začetku snemanja povedala, da je hvaležna, da lahko skozi umetniško refleksijo predvsem sebe in sveta okoli sebe pri gledalcih »spodbudi vprašanja, kritičnost ter empatijo in čutenje lastne biti«.

Filmska ekipa se bo v zamejskem Čedadu in okolici mudila dvajset dni, saj je to tudi glavna lokacija filma. Devet dni bodo snemali v Ljubljani, še šest snemalnih dni jih čaka pozimi. Film bo nastal v 35 snemalnih dneh, so sporočili iz Slovenskega filmskega centra (SFC), ki produkcijo sofinancira skupaj z RTV Slovenija, direkcijo za film italijanskega ministrstva za kulturo, skladom za avdiovizualne medije in filmsko komisijo Furlanije - Julijske krajine ter Hrvaškim avdiovizualnim centrom.

Glavno junakinjo bo odigrala Jara Sofija Ostan, nastopili pa bodo še Mina Švajger, Saša Tabaković, Nataša Burger, Lotos Vincenc Šparovec, Špela Frlic, Brane Završan, Saša Pavček in drugi.