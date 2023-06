V Krakovu na Poljskem so se danes začele tretje evropske igre. Ker ima gostiteljica iger pravico do izbora enega svojega športa, so Poljaki na poletne igre uvrstili tudi smučarske skoke. Skakalci in skakalke se bodo ob koncu iger merili v Zakopanah, kjer se obeta pravi skakalni spektakel. Ker ženska karavana v zimskem koledarju nima velikega tekmovanja, bo na Poljskem zbrana celotna skakalna smetana. Od najboljših bosta manjkali le zmagovalka svetovnega pokala v sezoni 2022/23 Eva Pinkelnig in ženska svetovna rekorderka Ema Klinec. »Ne gre le za študijske obveznosti, gre tudi za telesno pripravljenost. Stremimo k temu, da so številke v telovadnici vsak teden boljše. Ugotovili smo, da je to lahko ključno, da bom potem pozimi še boljša,« je razloge za izpustitev evropskih iger opisala Ema Klinec, najboljša slovenska skakalka minule zime, ki študira psihologijo na fakulteti Doba.

Prvo ime reprezentance bo tako Nika Križnar, ki želi pokazati, da je še vedno zmožna skokov v sam svetovni vrh. Poleti se ne posveča samo skokom, ampak uživa tudi v drugih športih. Z veseljem se odpravi v hribe, na tek s svojim psom, veliko igra odbojko na mivki, sede tudi na kolo. »Vse gre skupaj. Za uspeh v svojem športu se moraš dobro znajti tudi na drugih področjih,« v raznolikosti treninga Nika Križnar vidi recept za nov naskok na vrh. »Tekme prihajajo zgodaj v sezoni, tako da še ni pravih občutkov na skakalnici. A trenutno imam dva dobra treninga konstantnih skokov za seboj.« O evropskih igrah prva slovenska adutinja za kolajno, zmagovalka svetovnega pokala iz sezone 2021/22, olimpijska podprvakinja iz Pekinga in dobitnica še številnih skakalnih lovorik pravi: »Res neverjetno, da smo edini zimski šport, ki ima možnost nastopa tudi na poletnih igrah. Ker v zimskem delu sezone nimamo nobene velike tekme, je to priložnost, ki jo bo treba zgrabiti. Vse skupaj mi predstavlja velik cilj in željo, da v domače vitrine prinesem še eno lovoriko, ki mi manjka. Na Poljskem se zagotovo obeta pravi skakalni spektakel.«

Brez rezultatskih ciljev

Ob Niki Križnar bodo slovensko ekipo sestavljale še Maja Vtič, Katra Komar ter mladi Nika Prevc in Ajda Košnjek. Komaj 15-letna Tržičanka Ajda Košnjek je nova članica reprezentance A in bo debitantka na velikih tekmovanjih v članski kategoriji. »Treningi v reprezentanci A so zahtevnejši, kar je razumljivo. Malce se še navajam na delo, vendar sem zelo zadovoljna. Skoki sicer še niso najboljši, a gre na bolje in napredujem od zimske sezone,« je bila prikupno zadržana pred mikrofoni Ajda Košnjek. Prvič v zgodovini najuspešnejše skakalne družine na svetu se bo Nika Prevc na tekmovanje odpravila brez možnosti posveta o izkušnjah s svojimi starejšimi brati. »Vseeno gre na igre tudi Domen, tako da ne bom edina iz družine, ki bom tekmovala na Poljskem. Sicer pa nisem razmišljala v tej smeri, da bi bilo to kaj posebnega. Trenutno imam na skakalnici še vedno težave z vožnjo na naletu in moram to odpraviti, da bodo skoki pozimi še veliko boljši,« je povedala Nika Prevc, ki je prav danes zaključila vse šolske obveznosti in komaj čaka, da se vrne iz Krakova in odpravi na morje.

Rezultatske načrte je predstavil še trener Zoran Zupančič, ki je ostal na čelu reprezentance. »Evropske igre prihajajo zgodaj in veliko časa za pripravo še ni bilo, zato skoki niso konstantni. Se pa dogaja, da dekleta na treningu pokažejo tudi takšne skoke, ki jih pozimi ne vidim, saj je napetost manjša. Čaka nas zanimivo tekmovanje, pomembna tekma. Upam, da bodo punce pokazale v pravem trenutku prave skoke in tako bo prišel tudi pravi rezultat,« si konkretnih rezultatskih ciljev vodja reprezentance ni zadal. Ob tem velja izpostaviti tudi pomembno dejstvo, da bodo skakalci v Zakopanah še zadnjič tekmovali po starih pravilih glede skakalne opreme.