Nepreslišano: Matej Eljon, letalski analitik

Adria je bila ta krat precej stroškovno neučinkovita družba, ki je imela v času prodaje velike finančne težave. Problem reševanja Adrie je bil, da je zmanjkalo finančnih mehanizmov za legalno reševanje družbe. Že prejšnji poskus reševanja Adrie je eden izmed nizkocenovnih prevoznikov poskušal izpodbijati pri evropski komisiji kot nedovoljeno državno pomoč, a mu ni uspelo. Adria je takrat potrebovala strateškega partnerja, ki pa jim ga je zaradi slabega stanja podjetja ni uspelo dobiti. Zato so Adrio prodali finančnemu lastniku, ki se je izkazal za zelo slabega in je podjetje le dodatno izčrpal. Takrat ni bilo zelo smiselno podaljševati agonijo. Ko pa je prišla epidemija, se je izkazalo, da je bila kljub vsemu napaka, da nismo že prej poskušali najti kakšno drugo rešitev za prevoznika. Takrat so vsi letalski prevozniki zašli v težave in nobena država jih ni spustila v stečaj. Verjamem, da dobro vedo, zakaj so vložili ogromno denarja za ohranitev letalske infrastrukture. Če bi Adria preživela do epidemije, bi jo Slovenija reševala in verjamem, da obstajajo utemeljeni razlogi, zakaj je to potrebno.