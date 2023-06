K temu navedku iz članka z zgornjim naslovom (Dnevnik, 15. junija) dodajam: v primeru, da uredniki in novinarji njegovih prizadevanj ne bi objavljali, zanje ne bi vedel nihče razen njegovega ožjega kroga. Zadeva je tako ljudska, se dotika širokih množic, in ker so še gasilci zraven, je to res dobra iztočnica. V Sloveniji so uredniki podprli uvedbo motorjev za reševanje, novinarji pa razumeli prednosti tega kakih devet let pred za to plačanimi in izobraženimi uslužbenci ministrstva za zdravje.

Podobna ignoranca na nivoju države oziroma vlade je bilo tudi omejevanje širjenja covida-19. Ne minister Gantar, ne sekretarka Bregantova, ne NIJZ ne nihče MDDSZ, še manj v uradu predsednika vlade, tedaj Janše, ni želel razumeti dejstev. Janševa vlada bila na globalno napako opozorjena mesece pred tem, ko je 230 znanstvenikov opozorilo WHO na problem ostajanja izdihanega zraka tudi okuženih oseb v zaprtih prostorih DSO-jev, ZD-jev, UKC-jev, znanstveniki pa na problem aerosolov. Največji uspeh Slovenije je za politike zdaj to, da smo postali nestalna članica OZN; ne vedo pa, da če bi Janša bral Pisma bralcev v Dnevniku in omogočil testiranje odzračevanja, bi v parih tednih tedaj slovenska vlada lahko sporočila vsem ostalim na planetu, da imamo sistem, s katerim bi preprečili milijone okužb, smrti in na desetine milijard nepotrebne škode.

Tisti, ki delamo v gospodarstvu, sicer te sisteme poznamo slabih 50 let, od mizarske, avtoličarske do proizvodne delavnice, vsake kuhinje, pa vse do najzahtevnejših pogojev proizvodnje in pakiranja hrane, kemikalij, zdravil, ali za širšo množico sisteme dihanja v letalih in pod vodo. Bolj smrtonosno je bilo le vdihavanje prašnih delcev po eksploziji v Černobilu, kjer je delovanje in pastirski pristop do strokovnih vprašanj zelo spominjal na Slovenijo danes. Stroka ni uredila gasilcem in prostovoljcem, ki so zasipavali reaktor, da nosijo ustrezne maske, ki bi vstop prašnih radioaktivnih delcev v pljuča preprečili. Te stvari pa ostanejo v telesu in sevajo.

Mitja Vilar, Šmarje Sap