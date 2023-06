Dajatev, ki se plačuje v absolutnem znesku (torej ne upošteva dohodka plačnika) za kritje stroškov neke storitve, je taksa (sodna taksa, komunalna, turistična ...). Zdaj, ko se predlaga, da se sedanja taksa za dopolnilno zavarovanje (!) spremeni v obvezno, nekateri ugotavljajo, da gre za davek, davek pa se seveda plačuje v odstotku od prejemka plačnika in je namenjen kritju stroškov proračuna, ne pa ene storitve.

Dr. Keber oziroma Glas ljudstva zaradi nepravičnosti sedanje dajatve za dopolnilno zavarovane predlagata, da se ta dajatev določa v odstotku, in sicer v višini 2,4 % od dohodka plačnika. Tako bi tisti s prejemki denimo 830 eur plačali 19 evrov, tisti z 2000 eur 50 evrov itd. In zakaj nekateri politiki ne želijo dajatve, ki bi upoštevala prejemke plačnika, predvsem tisti, ki so jim polna usta skrbi za druge? Kaj se skriva za »skrbjo za druge«?

Dobelli v knjigi Umetnost jasnih misli govori o miselnih napakah, predsodkih, odstopanju od logičnega, racionalnega, optimalnega razmišljanja. kot pravi. Eno od teh napak opisuje kot »averzijo«, odpor do izgube. Izgubam dajemo večji pomen kot pridobitvam. Poslanci, ki imajo recimo petkrat večjo plačo kot tisti z nizkimi prejemki, naj ne bi bili pripravljeni dati, po navedenem predlogu, za cca 35 evrov večje dajatve od sedanje. Oseba, ki ji je ta družba omogočila, da dobiva desetkrat višje dohodke od tistega, ki ima pokojnino denimo 800 eur, ni pripravljena prispevati za zdravstvene storitve 209 eur?

Miselna zmota, ki jo opisuje Dobelli, je nastala, kot pravi, tekom evolucije zaradi borbe za preživetje. Ampak če danes ljudje na položajih, ki so plačani za to, da s svojim racionalnim razmišljanjem prispevajo k dobremu funkcioniranju družbe, ki morajo znati oceniti, v kakšnem položaju so posamezne skupine družbe in ki naj bi imeli zavest o tem, kaj je danes pravična družba, z nesmiselnimi argumenti (da bo prišlo do zlorab, da bodo strokovnjaki odhajali v tujino, da pravičnost pomeni enako plačilo za enako storitev tudi, ko gre za zdravje itd) prikrivajo svoje miselne zmote, to pomeni samo, da nimamo pravih ljudi na pravem mestu.

Še vrane imajo občutek za revne, in skrbijo za tisto, ki je brez repa.

Majda Koren, Ljubljana