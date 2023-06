Alkohol v prometu je v Sloveniji še vedno velik problem. Minuli konec tedna je po državi potekal policijski maraton nadzora. Samo v noči s sobote na nedeljo so (ob tem, da je bil ta nadzor napovedan in smo o njem pisali vsi mediji) obravnavali skoraj sto pijanih. Ustavili so 2553 voznikov, pri 63 je alkotest pokazal do 0,52 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, pri 29 pa celo več. Štirim so odredili strokovni pregled zaradi suma alkoholiziranosti, šestim pa zaradi suma, da so bili zadrogirani.

Alkohol močno vpliva na zaznavanje, zmožnost presoje in reakcijski čas voznika. Raziskave so pokazale, da se verjetnost povzročitve prometne nesreče že pri koncentraciji 0,5 promila (0,23 miligrama na liter zraka) podvoji, pri 1,1 promila alkohola pa osemkrat poveča v primerjavi s treznim voznikom. Alkohol namreč vpliva na delovanje očesne leče, zato se opitim voznikom zoži vidno polje, pride pa tudi do zameglitve vida. Pod vplivom alkohola voznik težje zaznava rdečo barvo, ki pa je v prometu precej pogosta ter ima pomembno funkcijo na semaforju, svetlobnih in drugih prometnih znakih.