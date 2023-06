Prihodnjo soboto med 11. in 17. uro bo veleposlaništvo Japonske na Trgu republike organiziralo že 11. Dan Japonske, festival, ki nagovarja vse, ki jih zanima Japonska. Predstavili se bodo društva, skupine, organizacije in posamezniki, ki se v Sloveniji ukvarjajo z dejavnostmi, povezanimi z Japonsko, med udeleženci bodo tudi gostje iz Japonske. Obiskovalci bodo lahko pobližje spoznavali različne ravni japonske kulture in umetnosti. V predavalnici stavbe TR3 bo ob 11.30 čajno srečanje, ob 13.30 bodo lahko spoznavali japonske vrtove, ob 15. uri bodo lahko sodelovali na delavnici ikebane, ob 16. uri pa bo potekalo predavanje o zgodovini japonskih videoiger. Na ploščadi pred stolpnico bodo čez dan predstavljali borilne veščine, od juda, karateja do mečevanja. Pestro dogajanje bo tudi na zunanjem glavnem odru, kjer bo med drugim mogoče prisluhniti igranju na koto. Japonsko tradicionalno leseno glasbilo s 13 strunami bodo predstavili tudi na današnjem dogodku ob 19. uri v ljubljanski mestni hiši, kjer bo potekalo predavanje in bo Nacuko Kodžima zaigrala na ta inštrument.

Na festivalski dan bodo dopoldne novico o dogodku širili tekači Toyotinega japonskega teka, ob 13. uri pa bo vzdušje japonskih festivalov v Ljubljano znova ponesel sprevod s prenosnim svetiščem mikoši. Dogajanje na trgu bodo popestrile stojnice s hrano, umetniškimi predmeti, knjigami, stripi, oblačili in drugim.