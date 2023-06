Preiskava je tudi razkrila, da je leta 2018 kupil pištolo in se na formularju zlagal, da ni užival prepovedanih mamil. To je kaznivo dejanje, vendar pa se je s tožilstvom strinjal z dveletno pogojno kaznijo.

Sedaj 53-letnega Hunterja Bidna so preiskovali še v času vlade predsednika ZDA Donalda Trumpa, ki je za to pooblastila zveznega tožilca iz Delawara Davida Weissa.

Čeprav je na primer Trump leta 2017 ob nastopu položaja odpustil vse zvezne tožilce po ZDA, je sedanji predsednik Joe Biden Weissa pustil na položaju, da je lahko dokončal preiskavo njegovega sina brez političnega vpletanja.

Bela hiša in pravosodno ministrstvo pod vodstvom Merricka Garlanda se v preiskavo nista vpletala in Weiss se glede tega ni nikoli pritožil.

Začetek preiskave je bil po prepričanju demokratov političen, saj je želel Trump preko Hunterja Bidna onemogočiti svojega takratnega najresnejšega protikandidata na predsedniških volitvah 2020.

Weiss ni odkril ničesar, kar bi Joeja Bidna vpletlo v sinove posle.

S preiskavo medtem nadaljujejo tudi kongresni republikanci, ki Bidna in Garlanda obtožujejo političnega pregona Trumpa zaradi dokumentov, ki jih je ob koncu mandata nepooblaščeno vzel s seboj na Florido.

V dobrih pol leta niso odkrili ničesar razen tega, da so našli nekaj politično opredeljenih prič, ki so trdile, da so "nekje enkrat od nekoga nekaj slišale". Demokratski člani predstavniškega doma kongresa so med zaslišanji v odborih te pomanjkljivosti uspešno izpostavili.

Trump in njegovi podporniki vztrajajo, da ima pravosodno ministrstvo dvojna merila, ker preganja njega, ne pa tudi Joeja Bidna, vendar doslej še niso predstavili dokaza, zakaj bi ga bilo potrebno preganjati.

Sojenje Trumpu v primeru zaupnih dokumentov se bo po najnovejših informacijah načeloma začelo že 14. avgusta, vendar pa datum, ki ga je določila sodnica Aileen Cannon verjetno ne bo vzdržal proceduralnih manevrov Trumpovih odvetnikov.

Posebni tožilec Jack Smith si želi, da bi se sojenje končalo še letos, preden se bo razplamtela kampanja za predsedniške volitve leta 2024, v Trumpovem interesu pa je, da zavlačuje in morda znova zmaga na volitvah še pred koncem postopka, ko se bo poskušal pomilostiti.

Trump se medtem še naprej zapleta glede razlage, zakaj je odnesel zaupne dokumente s seboj in jih ni hotel vrniti vladi. V pogovoru za televizijo Fox News je v ponedeljek skušal pojasniti, da ni imel časa za pregled škatel z opremo za golf in drugimi stvarmi, v katerih so bili tudi zaupni dokumenti. Ni pa pojasnil, zakaj tega ni storil v letu in pol zahtev Nacionalnih arhivov in preiskovalcev, naj vrne dokumente.