Kot stalna članica Varnostnega sveta ZN ima Kitajska »zelo posebno nalogo«, je dejal nemški kancler. Poudaril je, da je pomembno tudi, da se Peking drži dosedanjih dogovorov in Rusiji ne dobavlja orožja, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

»Ne sme biti nobene grožnje z jedrskim orožjem in vsekakor nobene uporabe jedrskega orožja. To ostaja nespremenjeno, hvaležen sem za to skupno in jasno izraženo stališče,« je dejal Scholz, ki je ob tem izpostavil tudi pravico Ukrajine do ozemeljske celovitosti in suverenosti.

»Miroljubno sobivanje po vsem svetu temelji na mednarodnem redu, ki temelji na pravilih, in ne na načelu prevlade najmočnejšega. Nobena država ne bi smela poskušati s silo spreminjati meja,« je dodal.

Scholz je na današnji novinarski konferenci po pogovorih s kitajskim premierjem dejal tudi, da je nemška vlada zavezana nadaljnjemu razvoju gospodarskega sodelovanja s Kitajsko, čeprav so se odnosi med državama v zadnjih letih poslabšali.

Nemška vlada je minulo sredo objavila svojo prvo strategijo o nacionalni varnosti, v kateri je Peking označila za "partnerja, konkurenta in sistemskega tekmeca" ter ga obtožila, da v prizadevanjih za preoblikovanje svetovnega reda vedno znova deluje proti nemškim interesom.

Od zadnjih neposrednih kitajsko-nemških pogovorov leta 2018 je Berlin postajal vse bolj zaskrbljen zaradi omejevanja državljanskih svoboščin na Kitajskem, ravnanja z etničnimi manjšinami in zaradi kitajskih ambicij v indijsko-tihomorski regiji.

Li Qiang, ki je Berlin obiskal v okviru svojega prvega potovanja v tujino, odkar je bil marca imenovan za predsednika kitajske vlade, je medtem poudaril, da si Peking želi izboljšanja odnosov z Evropo in članicami EU, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Kitajska in Nemčija morata kot vplivni in veliki državi še tesneje sodelovati za svetovni mir in razvoj,« je dejal Li, čigar država ostaja največja trgovinska partnerica Nemčije. Tako Li kot Scholz sta ob tem danes poudarila tudi pomen sodelovanja na področju zelene energije in boja proti podnebnim spremembam.