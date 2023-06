V Avstriji so bila za danes, sredo in četrtek izdana opozorila pred visokimi temperaturami in nevihtami. Najvišje temperature naj bi v državi zabeležili v četrtek, ko se bo na vzhodu in jugu temperatura povzpela do 35 stopinj Celzij, je danes sporočila meteorološka služba Geosphere Austria.

»35 stopinj Celzija v juniju je bilo v Avstriji od konca devetdesetih let prejšnjega stoletja zabeleženih v povprečju vsaki eno do dve leti. Od petdesetih let prejšnjega stoletja do sredine devetdesetih pa le vsakih pet let,« je opozoril meteorolog Alexander Orlik.

V petek naj bi se temperature zaradi možnih neviht nekoliko znižale. Na zahodu države tako meteorologi napovedujejo temperature med 18 in 25 stopinj, na vzhodu in jugu pa do 31 stopinj Celzija, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Italijo bo medtem vročinski val zajel v sredo. V Rimu in Firencah bi se temperatura lahko povzpela do 37 stopinj Celzija, v Bolzanu je napovedanih 35 stopinj, na otoku Sardinija pa bi lahko temperatura presegla 40 stopinj Celzija. Vročinski val bo v četrtek predvidoma zajel tudi deželo Emilijo-Romanjo in jug Italije, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Po navedbah vremenskega portala ilmeteo.it so visoke poletne temperature posledica visokega zračnega pritiska, ki se pomika iz Afrike proti Italiji. Visoke poletne temperature pa bo spremljala tudi visoka vlažnost zraka, je poudaril italijanski meteorolog Lorenzo Tedici.

Od petka naprej bodo obalo Jadranskega morja ter dežele Lacij, Kampanija in Kalabrija zajela neurja, možne pa so tudi toče.