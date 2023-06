Oddelek romunskega tožilstva za boj proti organiziranemu kriminalu (DIICOT) je vložil obtožnico zaradi kaznivih dejanj, ki vključujejo ustanovitev organizirane kriminalne združbe, trgovino z ljudmi in posilstvo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V obtožnici je med drugim navedeno, da je četverica leta 2021 ustanovila organizirano kriminalno združbo za trgovino z ljudmi in prostitucijo v Romuniji, ki je delovala tudi v drugih državah, vključno z ZDA in Združenim kraljestvom.

Tožilstvo omenja sedem domnevnih žrtev, ki naj bi jih brata Tate zvabila v prostitucijo z lažnimi obljubami, navaja britanski BBC. Andrew Tate je obtožen posilstva ene od žrtev, njegov brat Tristan pa napeljevanja k nasilju. Vsi vpleteni so sicer zanikali vse obtožbe.

Brata Tate so aretirali decembra lani na njunem domu v Bukarešti, marca pa so ju po odločitvi romunskega sodnika premestili v hišni pripor. Sojenje se sicer po današnji obtožnici ne bo začelo nemudoma, proces pa bi lahko trajal več let.

Andrew Tate je v zadnjih letih zaslovel kot spletna osebnost, predvsem s provokativnimi komentarji in poniževalnim odnosom do žensk. V nekem intervjuju je dejal, da se ima za »absolutnega seksista in mizogina. Zaradi svojih izjav je bil izključen z več družbenih omrežij, med drugim z YouTuba, Facebooka, Instagrama, Twitterja in TikToka.