Petnajst let po tem, ko si je ljubljanski župan Zoran Janković segel v roke z novopečenima zasebnima partnerjema pri projektu Stožice, so si Jankovića ter nekdanja direktorja Grepa Zlatko Sraka (na sredini) in Uroš Ogrin (desno) lahko ponovno čestitali, saj jih je prvostopenjsko sodišče oprostilo očitkov kaznivih dejanj, povezanih s Stožicami. (Foto: Luka Cjuha )