Cene naftnih derivatov na trgu so po njihovih trditvah nižje kot ob ruskem napadu na Ukrajino februarja lani. Tudi regulirane marže na liter motornega goriva zunaj avtocest so nižje kot pred vojno v Ukrajini, medtem ko so se stroški, ki jih trgovci s to maržo pokrivajo, občutno povečali, so navedli v največjem slovenskem trgovcu z gorivi.

Vlada je v ponedeljek sprejela uredbo, s katero podaljšuje trenutni sistem regulacije cen dveh najbolje prodajanih pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest ter cen kurilnega olja, in sicer še za leto dni. Uredba bo začela veljati v sredo.

Cene 95-oktanskega bencina in dizla na bencinskih servisih zunaj avtocest se od 21. junija lani v Sloveniji vnovič izračunavajo na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriški dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov. V začetku lanskega septembra je bila vnovič uvedena tudi regulacija cene kurilnega olja. Marže trgovcev so pri tem omejene navzgor.