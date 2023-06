Poslanci so Orpa podprli s 107 glasovi za in 81 proti, medtem ko jih je bilo enajst odsotnih. Do glasovanja je prišlo po petkovem dogovoru o oblikovanju koalicije med stranko NCP, desno populistično stranko Finci, Švedsko ljudsko stranko in krščanskimi demokrati. Skupno ima četverica strank 108 sedežev v 200-članskem parlamentu.

Nova koalicija je prejšnji teden predstavila svoj program, ki med drugim vključuje načrte o zmanjšanju državne porabe in prepolovitvi števila beguncev, ki jih Finska letno sprejme ob posredovanju ZN, in sicer s 1050 na 500.

Vzpostaviti nameravajo tudi ločena sistema socialne pomoči za migrante in za finske državljane ter zaostriti pogoje za pridobitev stalnega bivališča in državljanstva, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Parlamentarne volitve so na Finskem potekale 2. aprila. Orpova NCP je izšla kot zmagovalka. Na drugo mesto so se uvrstili Finci voditeljice Riikke Purre, medtem ko so bili socialdemokrati (SDP) dosedanje premierke Sanne Marin tretji. Marin je kmalu zatem podala odstop svoje vlade, ki trenutno opravlja le še tekoče posle, in napovedala, da bo septembra odstopila tudi kot vodja SDP.