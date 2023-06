»Generalni sekretar ponovno poudarja, da so naselbine očitna kršitev mednarodnega prava. So glavna ovira za uresničitev izvedljive rešitve z dvema državama ter pravičnega, trajnega in celovitega miru,« je dejal tiskovni predstavnik generalnega sekretarja Farhan Haq.

Ob tem je dodal, da je bil Guterres zaskrbljen tudi glede načrtov izraelske vlade, da se naslednji teden nadaljuje gradnja več kot 4000 naselbin na zasedenih palestinskih ozemljih.

Vlada premierja Benjamina Netanjahuja je v nedeljo sprejela ukrepe, ki naj bi olajšali širitev naselbin na okupiranem Zahodnem bregu. Finančni minister Bezalel Smotrič pa je kmalu za tem napovedal pospešitev načrtov za gradnjo več tisoč naselbin. Palestinsko zunanje ministrstvo je odločitev izraelske vlade že obsodilo in jo označilo za nevarno.

Napetosti med Izraelci in Palestinci medtem ne pojenjajo. Ponoči so namreč izraelski vojaki v bližini mesta Betlehem na Zahodnem bregu ubili 20-letnega Palestinca, so sporočile palestinske oblasti. Izraelska vojska trdi, da so njihove sile opravljale rutinske operacije v mestu, ko naj bi jih osumljenec pričel obmetavati z molotovkami. Na grožnjo pa da so odgovorile s streli.

Istega dne je bilo v napadu izraelske vojske v Dženinu na zasedenem Zahodnem bregu po navedbah palestinskih oblasti ubitih najmanj pet Palestincev, še okoli 91 pa je bilo ranjenih. Izrael je sporočil, da so spopadi z oboroženimi napadalci izbruhnili med operacijo, v okviru katere so iskali dva domnevna člana skrajnih palestinskih organizacij.

Izrael je zasedel Zahodni breg leta 1967 po šestdnevni vojni. Njegove sile redno vdirajo v palestinska mesta, tudi v Dženin in bližnje begunsko taborišče. Dženin, ki leži na severu zasedenega Zahodnega brega, sicer velja za utrdbo palestinskih militantnih frakcij.

Od začetka leta je bilo v izraelskih vojaških operacijah, spopadih ali v napadih, ki so jih organizirali sami, ubitih najmanj 165 Palestincev, 21 Izraelcev, en Ukrajinec in en Italijan, poroča francoska tiskovna agencija AFP.