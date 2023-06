Iskanja s plovili, pa tudi podmornicami in letali izvajajo ekipe ameriške in kanadske vojske ter obalne straže, ki tekmujejo s časom, da bi našle podmornico in njeno posadko, poroča britanski BBC. Reševalna akcija se je nadaljevala tudi ponoči, vendar do zdaj ni bilo nobenega znaka o pogrešani podmornici.

Člani posadke naj bi imeli v ponedeljek zvečer na voljo še za nekaj manj kot štiri dni kisika, kar je tudi običajna polna kapaciteta podmornice Titan ob potopu.

»Predvidevamo, da imajo kisika za nekje od 70 do polnih 96 ur,« je dejal kontraadmiral ameriške obalne straže John W. Mauger. »Gre za oddaljeno območje in velik izziv, vendar uporabljamo vsa razpoložljiva sredstva, da bi našli plovilo in rešili ljudi na krovu,« je dodal.

Med petimi ljudmi, ki so ujeti v podmornici, je med drugim britanski podjetnik in pilot Hamish Harding, kar je potrdila tudi njegova družina. Poleg njega naj bi bili del posadke še Stockton Rush - direktor podjetja OceanGate, ki je organiziralo odpravo, pakistanski poslovnež Šahzada Davud in njegov sin Suleman, ki sta člana ene najbogatejših družin v Pakistanu, ter 73-letni francoski raziskovalec Paul-Henry Nargeolet, poroča BBC.

Stik s podmornico je bil izgubljen približno uro in 45 minut po tem, ko se je v nedeljo potopila proti mestu, kjer ležijo razbitine slavne čezoceanske ladje Titanik. OceanGate osemurno potovanje na dno oceana, ki stane 250.000 dolarjev, oglašuje kot »priložnost, da se odklopite od vsakdanjega življenja in odkrijete nekaj resnično izjemnega«.

Razbitine Titanika, ki se je potopil leta 1912, ko je na svoji prvi poti čez Atlantski ocean zadel ledeno goro, ležijo na globini približno 3800 metrov pod gladino, približno 650 kilometrov od obale Nove Fundlandije v Kanadi.