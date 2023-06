»Nov silovit zračni napad na prestolnico,« so oblasti v Kijevu sporočile prek Telegrama. Napade naj bi izvedli droni, ki so prišli iz različnih smeri. »Zaenkrat ni informacij o žrtvah ali škodi,« so še dodali in pojasnili, da je opozorilo pred zračnimi napadi trajalo tri ure.

V Lvovu na zahodu države so droni po navedbah vodje regionalne uprave Maksima Kozitskega napadli kritično infrastrukturo, dodatnih podrobnosti pa po poročanju francoske tiskovne agencije AFP ni navedel.

Ukrajinska vojska je kasneje sporočila, da je njihova zračna obramba nad Ukrajino ponoči sestrelila 28 od skupno 30 izstreljenih dronov.

Vojaška uprava v Zaporožju na jugu države je medtem javila, da sta bila mesto in njegovo okolica tarča napadov na civilne objekte. Glede na prve informacije je ruska stran na mesto in njegovo predmestje izstrelila sedem raket tipa S-300.

Zjutraj so se razmere umirile in, kot je na Telegramu zapisal predstavnik mestnih oblasti Anatolij Kurtev, ni bilo ranjenih, prav tako ni bilo zadeto nobeno stanovanjsko poslopje.