V slovenskem taboru je bilo zelo burno že pred tekmo, a ne le zaradi viroze, ampak še bolj zaradi odločitve vratarja Aljaža Ivačiča, da se v nedeljo vrne v svoj klub. Ivačič je očitno ocenil, da je tretji vratar, zato se je odločil za predčasno vrnitev v Portland, saj tekmovanja v ameriški ligi MLS niso prekinili. Ker je Slovenija ostala le z dvema vratarjema Belcem in Vidovškom, se je ekipi pridružil Martin Turk iz mlade reprezentance do 21 let, ki jo danes na Brdu pri Kranju čaka prijateljska tekma s Finsko. Kek je temeljito posegel v začetno enajsterico, saj je v primerjavi s tekmo s Finsko naredil kar štiri menjave. Izkušenega 33-letnega Belca je v tveganem eksperimentu v golu zamenjal deset let mlajši debitant Vidovšek, na levem boku je Janža logično dobil prednost pred skromnim Balkovcem, v zvezni vrsti, kjer sta mesto izgubila neborbena Zajc in Lovrič, sta zaigrala Elšnik in Mlakar.

Slovenija povedla z akcijo za učbenike

Razposajeni danski navijači so že dopoldne zasedli Ljubljano in bili nato zelo glasni tudi v Stožicah. Na razprodanem stadionu je bila gneča tudi na tribuni VIP, kamor je predsednik Uefa Aleksander Čeferin pripeljal svoje najožje sodelavce iz Nyona na čelu z generalnim sekretarjem Theodorejem Theodoridisom in Giorgiom Marchettijem, ki je najbolj znan po vodenju žrebov za ligo prvakov. Politični vrh države je predstavljala predsednica Nataša Pirc Musar.

Slovenija je tekmo začela previdno in posest žoge prepustila Dancem, ki so bili v prednosti, ko je bila žoga v zraku, medtem ko so se gostitelji udobneje počutili, ko je bila na tleh. Ker je bil obrambni blok zaradi agresivne igre in tesnega pokrivanja trden, Danci niso uspeli resneje ogroziti gola Vidovška. Slovenija je povedla v 25. minuti iz akcije za učbenike, ki jo je očitno uigrala na zaprtih treningih na Gorenjskem. Po kotu sta Gnezda Čerin in Stojanović izmenjala dvojno podajo, žogo pa je v gol porinil Šporar. Slovenska devetica je imela drugo priložnost, ko je vratar Schmeichel slabo izbil žogo, a namesto strela na prazen gol je poskušala s podajo do Šeška. Ko je kazalo, da bo Slovenija na odmor odšla s prednostjo, so Danci izenačili po nenevarni akciji po levi strani, potem ko je obramba tekmecu prvič na tekmi pustila preveč prostora in pozabila na Hojlunda, ki je s šestimi goli najboljši strelec kvalifikacij.

Na peti tekmi z Dansko prvič neporaženi

V drugem polčasu se slika na igrišču ni spremenila. Danci so še naprej imeli posest in stopnjevali pritisk, medtem ko v slovenski igri ni bilo več popolne kompaktnosti, kar je na trenutke privedlo do nereda in panike. V 64. minuti je Erikssen zadel vratnico, potem ko Slovenci niso znali počistiti žoge iz kazenskega prostora. Gostitelji so za odgovor potrebovali le tri minute, ko je Mlakar stresel prečko. Danska je bila bližje zmagovitemu zadetku, medtem ko so se Slovenci fanatično borili, da so prekinili urok in na peti medsebojni tekmi prvič ostali neporaženi. Točka proti prvemu favoritu skupine je lep uspeh in vzpodbuda za jesenski del kvalifikacij.

Izidi 4. kroga v skupini H: Finska – San Marino 6:0 (2:0), Severna Irska – Kazahstan 0:1 (0:0), Slovenija – Danska 1:1 (1:1), vrstni red: Finska in Kazahstan 9, Danska in Slovenija po 7, Severna Irska 3, San Marino 0.