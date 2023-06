Španska nogometna reprezentanca je po Portugalski in Franciji postala tretja zmagovalka lige narodov. V finalu v Rotterdamu je pred 40.000 gledalci premagala Hrvaško s 5:4 po streljanju enajstmetrovk, potem ko se je finalna tekma po rednem delu in podaljških končala z 0:0. Hrvati so imeli izdatno pomoč 25.000 rojakov, Španci pa lepše priložnosti, a so bili v zaključkih napadov nenatančni, saj so od 21 strelov le enega sprožili v okvir gola. Čeprav so Hrvati specialisti za zmage po podaljških in kazenskih strelih, so bili tokrat precej bolj odločni in spretnejši Španci. Natančni so bili Joselu, Rodri, Merino, Asensio in Carvajal, ki so vsi streljali izjemno močno, medtem ko je Laporte v peti seriji stresel prečko. Pri Hrvatih so zadeli Vlašić, Brozović, Modrić in Perišić, vratar Simon Unai pa je ubranil strela Majerja v četrti in Petkovića v šesti seriji.

»Preučil sem, kako Hrvati streljajo enajstmetrovke. Le za Majerja nisem vedel, zato sem ga gledal, kako postavlja žogo, in pomislil, da bo streljal po sredini, zato sem bil pripravljen dvigniti nogo in ustaviti žogo. Obramba strela Petkovića je ena najpomembnejših v moji karieri,« je pojasnil španski junak Simon Unai, potem ko je desni bočni branilec Dani Carvajal s panenko odločil zmagovalca. Medtem ko so španski igralci bučno proslavljali prvo lovoriko reprezentance po enajstih letih, je kultni španski športni dnevnik Marca zapisal, da so zasluženo zmagali, a v drugorazrednem tekmovanju. Dodali so, da je v tej generaciji le Rodri na ravni igralcev izpred 15 let, ki so v štirih letih osvojili dva naslova evropskega in en naslov svetovnega prvaka.

Španski selektor Luis de la Fuente je prišel na čelo reprezentance pred šestimi meseci po hitrem izpadu reprezentance na svetovnem prvenstvu v Katarju. Bil je že evropski prvak z reprezentancama do 19 let in do 21 let, zdaj ima prvo lovoriko v članski konkurenci. »Nisem pričakoval, da bo reprezentanca v tako hitrem času osvojila lovoriko. Vseskozi sem verjel v to skupino igralcev, ki ima zmagovalno miselnost. Zmago smo si zaslužili že prej in ne šele po enajstmetrovkah, saj smo bili boljši. Zadnja dva dneva smo veliko trenirali enajstmetrovke in odstotek natančnosti je bil zelo visok, zato so bili fantje zelo samozavestni,« je povedal Luis de la Fuente.

Zlatko Dalić je v vlogi selektorja Hrvaške osvojil tretjo kolajno na velikih tekmovanjih, a nima zlate. Na svetovnih prvenstvih je bil srebrn (Rusija 2018) in bronast (Katar 2022). »Čestitke Špancem za osvojeno ligo narodov, mojim igralcem pa za veliko borbenost. Vložek je bil velik, tekma zahtevna, tekmec pa zelo dober. Morali bi biti bolj nevarni v zadnji tretjini igrišča. Priigrali smo si premalo priložnosti, da bi tekmi odločili že v rednem delu. Vzdušje v slačilnici je turobno, a moramo dvigniti glave. Kontinuirano smo med desetimi najboljšimi reprezentancami sveta. Ko igraš v finalu, si z drugim mestom vedno razočaran. Na zadnjih štirih tekmah, ko so odločale enajstmetrovke, smo zmagali. Morda je ta poraz še najlažji, saj je šlo za ligo narodov,« je povedal Zlatko Dalić.