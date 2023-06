Neverjetno, a resnično. Začetka razprave o zajetnem poročilu parlamentarnega odbora o privilegijih, ki je po štirinajstih mesecih preiskave ugotovil, da je nekdanji premier Boris Johnson v parlamentu lagal o zabavah med covidnimi karantenami, se je včeraj udeležilo samo okoli sedemdeset od 650 članov poslanske zbornice. Med njimi ni bilo konservativnega premierja Rishija Sunaka. Pred razpravo in predvidenim zgodovinskim glasovanjem o prvem bivšem premierju, proti kateremu je stekel tak postopek, je ponavljal, da ne gre za vladno, ampak za parlamentarno zadevo in da ne želi vplivati na izid glasovanja. Kaže, da se še vedno boji vpliva Johnsona in sicer razredčenih vrst njegovih navijačev v parlamentu in državi.

Morda je videl montažo fotografije, na kateri sta oba, on in Johnson, obtožena laganja o zabavah med pandemijo, ko bil Sunak finančni minister v Johnsonovi vladi. Nad Sunakom ostaja velika senca Johnsona in zabav. Navsezadnje sta bila oba oglobljena zaradi kršenja pravil med covidno pandemijo.

Theresa May: Ena pravila za vse

Poslanci so sinoči razpravljali o poročilu odbora, ki ga je Johnson videl v naprej in zato že prej sam odstopil kot poslanec. Verjetno je ocenil, da mu bo to prizadejalo manj politične škode od trimesečnega izgona iz parlamenta. Se pa ob viku in kriku nad poročilom odbora za privilegije, ki ga je razglasil za lov na čarovnice, zelo trudi, da bi skupaj z njim politično potonil tudi Sunak. Glasovanje o poročilu so sicer napovedali za pozno sinoči po slovenskem času, skupaj z možnostjo, da ga ne bo, če bo predsedujoči ocenil, da se večina strinja z vsebino.

Nekdanja premierka Theresa May, ki jo je Johnson zrušil s kritiko njene premajhne podpore pravemu brexitu, je v poslanski zbornici poudarila, da bo glasovala za poročilo, rekoč da so ugotovitve odbora pomembne zato, ker kažejo, da »ne morejo obstajati ena pravila za nas in druga za vse ostale«. Poslance je pozvala, naj poročilo podprejo, da bi pomagali obnoviti zaupanje v parlamentarno demokracijo.

Članica Sunakove vlade Penny Mordaunt, ki je po Johnsonovem lanskem odstopu kandidirala za premierski stolček, je bila prva ministrica, ki je napovedala, da bo glasovala za poročilo oziroma proti Johnsonu. Njegove branilce v konservativni stranki, ki so napovedali, da se bodo vzdržali, je edina poslanka Zelenih Caroline Lucas razglasila za strahopetce. Laburistična poslanka Angela Eagle pa je med razpravo dejala, da so člani odbora za privilegije po objavi poročila o Johnsonovem laganju potrebovali dodatno zaščito, Johnsona pa kritizirala, ker se ni opravičil in ni sprejel niti kančka odgovornosti. »Izkazal se je kot narcisoidni zajček in moško dete,« je ocenila.

Še en video še ene zabave

Profesor političnih znanosti Tim Bale je ocenil, da sta Johnson in njegov odziv na poročilo odbora pokazala, da je postal pravi Trump, saj obtožuje odbor zarote proti njemu. Profesor politične zgodovine Steven Fielding pa pravi, da je konec Johnsonove zgodbe takšen, kot smo ga pričakovali. »Osemdeset odstotkov Britancev je že prej menilo, da laže. Presiti smo ga, a nekateri konservativci ga še niso, in to je tragedija,« je dejal.

Ogorčeni Britanci pa medtem gledajo nov video z božične zabave na sedežu vladajoče konservativne stranke decembra 2020, ko je Johnsonova vlada druženje članov različnih gospodinjstev najstrožje prepovedovala. Na tej zabavi plešejo, pijejo in se zabavajo ter se norčujejo iz kršenja karantenskih pravil. »A to snemaš? To je zabava, a ne smemo tega objaviti, ker kršimo pravila,« objestno v kamero reče eden od plešočih.