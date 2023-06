Ameriški zunanji minister Antony Blinken je včeraj končal dvodnevni obisk Pekinga s pogovorom s predsednikom Xi Jinpingom. Toda da bo do srečanja, o katerem se je ves čas Blinknovega obiska ugibalo, res prišlo, so gostitelji potrdili šele eno uro prej, čeprav kitajski voditelj praviloma vedno sprejme vodje ameriške diplomacije. Majhna protokolarna bodica ni bila naključje in Xi jih je postal kar vešč. Na lanskem vrhu G20 je denimo poskrbel, da je kamera posnela njegov pogovor s kanadskim premierjem, ko ga je kritiziral zaradi odtekanja vsebine pogovorov v javnost. Tokratna je bila odraz kitajskega nezadovoljstva z ameriško politiko in stanjem v odnosih.

Blinken se je v Pekingu srečal z glavnimi nosilci kitajske zunanje politike od spodaj navzgor – najprej z zunanjim ministrom Qinom Gangom, nato z najvišjim diplomatom v državi, vodjo zunanjepolitičnega odbora v centralnem komiteju partije in članom politbiroja Wang Yijem, nato še s Xijem. Wang je po poročanju kitajskega tiska Blinknu povedal, v čem je po mnenju Pekinga velika težava v doslej najslabših odnosih med državama: dejal je, naj ZDA »ne preslikavajo svoje hegemonistične podobe na Kitajsko in naj o njej ne sklepajo napačno na podlagi evropske zgodovine«, je poročal režimski Global Times. Wang je dejal, naj ZDA prenehajo govoriti o »kitajski grožnji«, umaknejo sankcije, spoštujejo kitajske interese ter prenehajo ovirati kitajski gospodarski razvoj.

Pri Tajvanu »ni prostora za kompromise«

Blinken je ob koncu obiska dejal, da so si na jasnem glede izzivov, ki jih predstavlja Kitajska. »Združene države bodo krepile vizijo prihodnosti, ki jo delimo s toliko drugimi: svoboden, odprt in stabilen svet blaginje, kjer se države držijo na pravilih temelječega reda, ki je že leta porok globalnemu miru in varnosti,« je dejal. Izrazil je zaskrbljenost zaradi »nepravičnega odnosa Kitajske do ameriških podjetij«, govoril o človekovih pravicah in o Tajvanu, ki je od vseh vprašanj najbolj vroče.

Blinken je dejal, da ZDA ne zagovarjajo samostojnosti otoka, da podpirajo politiko ene Kitajske, da pa nasprotujejo enostranskemu spreminjanju statusa quo, po katerem je Tajvan praktično neodvisen, ni pa kot takšen priznan v mednarodni skupnosti.

Kitajsko stališče je bilo tu tudi jasno in drugačno. Wang je dejal, da bo združitev otoka s celinsko Kitajsko vedno v središču kitajskih osrednjih interesov ter trdna zgodovinska misija Kitajske. »Pri Tajvanu ni prostora za kompromise in popuščanja,« je dejal in ob tem kritiziral ameriško prodajo orožja otoku.

Obisk majhen korak naprej

Na koncu so Blinkna vprašali, ali je bil obisk uspešen in ali so odnosi med velesilama zdaj kaj boljši, kot so bili pred obiskom, ki je bil najvišji ameriški v zadnjih petih letih. Tu sta se Peking in in Washington strinjala, da je šlo za korak na bolje, četudi ni velik. Dogovorili so se o okrepljeni komunikaciji na visoki ravni ter naporih za stabilizacijo odnosov po zadnjem precej burnem obdobju. »Mnogokje se globoko, celo goreče ne strinjamo. Toda ZDA imajo dolgo zgodovino uspešnega diplomatskega upravljanja zapletenih prelomnih odnosov,« je dejal Blinken in dodal, da je prišel v Peking, da okrepi dialog na visoki ravni, pojasni ameriška stališča in pogleda, kje je mogoče sodelovati in kje so skupni interesi. »In vse to smo storili,« je rekel.

Kitajska stran je sporočila, da je signal določenega napredka v uvodnih pogovorih že to, da je Blinkna na koncu sprejel Xi. Ta je dejal, da svet potrebuje stabilne odnose med ZDA in Kitajsko, ponovil pa vse bolj poudarjeno stališče Pekinga: da mora Washington upoštevati »legitimne interese in pravice« Kitajske.