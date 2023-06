Kritka celovečernega filma Pero: Ganljivo poslovilno pismo

Celovečerni film Pero v režiji Damjana Kozoleta je več kot le hommage prijatelju in igralcu Petru Musevskemu. Je žanrski hibrid, ki briše meje med dokumentarno in igrano formo ter skozi terapevtski pristop odpira prostor spominu, čustvom in zgodbam soigralcev, ki jih je njegova naravna prezenca, človeška mehkoba in tiha žalost neizbežno zaznamovala.