Festival Pranger tudi po dveh desetletjih ostaja posebnež med tovrstnimi literarnimi prireditvami pri nas, saj vse od svojega začetka bolj kot na običajna branja poezije meri na njen kritiški (ter kritični) premislek, v ospredje pa postavlja spoštljivo in pretehtano debato, pa naj ta meri na samo poezijo ali pa vprašanja njenega prevajanja. Pranger bo tako tudi letos sledil svoji temeljni zasnovi: trije kritiki oziroma kritičarke izberejo vsak po tri pesniške zbirke, izdane v preteklem letu, ki jih njihovi avtorji skupaj s sodelujočimi kritiki in drugimi pesniki pretresajo na kritiških razpravah, na omenjeno jedro pa se nato navezujejo še druge vsebine, ki se bodo letos izdatno potegnile tudi v jesenski del.

V selektorski vlogi so bili tokrat drugič po vrsti kritičarka Silvija Žnidar, teoretik in prevajalec Alen Albin Širca ter pesnik in kritik Denis Škofič. Silvija Žnidar je za temeljit premislek izbrala pesniške zbirke JesenožkiAndreje Štepec, ta jo je prepričala s posebno občutljivostjo, ki ostro odpira osebne rane ter boleče točke sodobne družbe, Mleček, žbunje: grobovi v njemBlaža Božiča, zaznamovano z gostim in razgibanim jezikom, in zadnje delo Sergeja HarlamovaHypomnemata, v kateri ta prepleta konceptualno in konkretno poezijo. Širca se je odločil za poezijo mlajših avtorjev, in sicer za zbirke Trgetanje, odmevni prvenec Pina Pograjca, Terra incognitaAleša Jelenka in prvenec Lukasa DebeljakaPoznati kot voda, medtem ko je Denis Škofič pozornost usmeril na bolj uveljavljena imena z deli Psica in poletjeUroša Zupana, MarmorAne Svetel in Zdravljenje prednikovMiriam Drev.

Jeseni še več dogodkov

Uvodno dejanje letošnjega festivala bo Prangerjev pesniški večer, ki bo prihodnjo sredo, 28. junija, v Vodnikovi domačiji Center v Ljubljani, kjer se bodo predstavile vse izbrane zbirke. Naslednji dan se bo Pranger preselil v Rogaško Slatino, v tamkajšnjem kulturnem centru pa se bodo od četrtka do sobote zvrstile vse tri kritiške razprave, ki jih bo odslej vodila Diana Pungeršič – v preteklosti sicer tudi že Prangerjeva kritičarka in dobitnica Stritarjeve nagrade leta 2018. Prav podelitev Stritarjeve nagrade, ki jo mladim kritikom oziroma kritičarkam namenja Društvo slovenskih pisateljev, bo tudi vrhunec petkove osrednje festivalske slovesnosti.

Sestavni del Prangerja pa je tudi Ela – Mali Pranger, poimenovan po Eli Peroci, ki je svojo mladost preživela v Rogaški Slatini, s katerim spodbujajo mlado pesniško pisavo. Kakor je povedala Nataša Koražija, direktorica Knjižnice Rogaška Slatina in koordinatorica Ele, je na letošnji natečaj prispelo 261 prispevkov osnovnošolcev iz skoraj vse države, priznanja najboljšim pa so slovesno podelili 27. maja; žirijo sta ob Nataši Koražija sestavljala še njena sodelavka Maja Novak in pesnik Dejan Koban.

Kot je napovedala vodja in soustanoviteljica Prangerja Urška Potočnik Černe, bodo festival jeseni v jubilejnem duhu dopolnili s konceptualno razpravo Poezija in kmetijstvo, na kateri bodo sodelovali Barbara Jurša, Nežka Struc, Jure Jakob in Nataša Kramberger, ki jo bo tudi vodila, pripravili bodo še dve delavnici (kritike in prevodne kritike) ter konec oktobra mednarodno okroglo mizo Pranger po Frankfurtu, ki jo bo vodila prevajalka Nada Grošelj in bo namenjena ovrednotenju slovenskega častnega gostovanja na frankfurtskem knjižnem sejmu.