Ortodontka v pokoj, otrok pa “izpadel”

Da je hčerina napotnica preklicana, je njena mama ugotovila po naključju. Pri varuhu človekovih pravic so ugotavljali, kaj vse je šlo v tem primeru narobe. Ortodontija je tudi sicer med tistimi deli zdravstva, kjer so pacienti in njihovi svojci ob premajhni dostopnosti pogosto stisnjeni v kot.