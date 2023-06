Za vami je prvo dolgo potovanje v ligi narodov. Ste se dolgo privajali na časovno razliko?

Nikomur ni bilo lahko, saj smo na Japonsko potovali 30 ur, od tega smo bili na letalu stisnjeni več kot deset ur, nato je bilo še sedem ur časovne razlike, in ko smo se nanjo ravno navadili, smo že odšli domov. Doma smo spet imeli nekaj težav s spanjem, ampak s podobnimi težavami se soočajo tudi v drugih ekipah, zato se na to ne velja ozirati. Najbolj pomembno je, da smo dobili tri tekme, škoda je le tistega poraza z Bolgarijo, zaradi katerega smo izgubili veliko točk na svetovni lestvici, smo pa zato dobili svoje neposredne konkurente za uvrstitev na zaključni turnir. Verjamem, da smo v teh nekaj treningih, ki smo jih imeli do odhoda v Francijo, svojo igro dvignili še na višjo raven in lahko rečem, da smo na pot odšli z dobrimi občutki.

Pred odhodom na Japonsko ste v slovenskem taboru opozarjali, da bo zaradi sistema točkovanja pomembna vsaka tekma. Selektorji imajo zato še manj možnosti, da bi odpočili nekatere nosilce igre.

Na žalost igralci ne moremo tu ničesar. Vsekakor sistem ni lahek in ni časa za počitek. Dejstvo je, da za točkovanje šteje vsaka tekma in že en poraz te lahko stane nastopa na olimpijskih igrah, če boš neuspešen v kvalifikacijah, zato je logično, da tudi selektorji težje dajejo priložnost mlajšim igralcem. Proti Bolgariji smo tako izgubili veliko točk za razvrstitev na lestvici.

Druga težava je, da po koncu klubske sezone nimate praktično nobenega počitka. Ali se z igralci iz drugih ekip kaj pogovarjate o tem?

Se, kajti tega, kar imamo zdaj, resnično ni lahko zdržati. Tekem je veliko, počitka malo, predvsem to velja za reprezentante. Nekaj se dela na tem, vendar to lažje spreminjajo večje reprezentance od naše.

V Orleansu vas čakajo štiri neevropske reprezentance, proti katerim do zdaj niste odigrali prav veliko tekem.

Pred nami so zelo zanimivi tekmeci, ki jih lahko premagamo, lahko pa z njimi tudi izgubimo, zato bomo morali biti zbrani od prve do zadnje točke. Trenutno razmišljamo le o Argentini, ki je na turnirju v Otawi trikrat zmagala in enkrat izgubila. To pomeni, da je v dobri formi, veliko razliko pa naredi njihov izkušeni podajalec Lucien De Cecco. Čeprav sta Kanada in Kuba za zdaj le pri eni zmagi, jih nikakor ne smemo podcenjevati, še zlasti pri Kubancih, ki so fizično neverjetni, nikoli ne veš, kaj lahko od njih pričakuješ. Tako so v Otawi premagali Brazilijo, ki še vedno sodi med najboljše reprezentance na svetu. Toda če bomo prve tri tekme igrali dobro, nam bo proti njim v zadnji tekmi turnirja zagotovo lažje.

Zaradi odsotnosti Tončka Šterna ste v Nagoji igrali s tremi sprejemalci. Ali je igra slovenske reprezentance zaradi te kombinacije bolj nepredvidljiva?

Naša igra bi bila še bolj nepredvidljiva, če bi bil z nami še Tonček, saj bi imeli še več možnosti za različne kombinacije. Je pa igra s tremi sprejemalci nekaj novega, če nekomu ne gre, lahko drugi stopi na sprejem, tako da je veliko raznolikosti v tej igri. Ampak kot rečeno, s Tončkom nam bi bilo veliko lažje, toda žal tega ne moremo spremeniti. Prav tako pogrešamo Dejana Vinčića, ki se nam bo do evropskega prvenstva že pridružil.

V reprezentanci boste še skoraj štiri mesece. Je vzdušje dovolj dobro, da boste vse skupaj vzdržali?

Glede na to, da bomo tako dolgo skupaj, je dobro vzdušje v ekipi še toliko bolj pomembno, kajti prav to na koncu lahko naredi razliko. Tudi če imaš po imenih vrhunsko ekipo, to ne pomeni ničesar, če odnosi niso v redu. V svetovni odbojki danes pogosto odločata ena ali dve točki. Upam, da se bo takšno vzdušje, kot je v reprezentanci, nadaljevalo, je pa res, da ko se zmaguje, je vse lažje. Prav tako smo zelo zadovoljni, da je Cretu ostal z nami. Resnično smo si ga želeli in že zdaj nam je veliko dal, prepričan pa sem, da nam še bo.

V letošnjem reprezentančnem obdobju vas ob ligi narodov čakata še evropsko prvenstvo in olimpijske kvalifikacije. Katero tekmovanje je za vas najbolj pomembno?

Težko je reči, katero tekmovanje je bolj ali manj pomembno. Vedno, ko stopiš na igrišče, želiš zmagati, zato ne varčuješ z močmi. Je pa res, da bo najvišji cilj ob koncu poletja oziroma že jeseni, ko so na sporedu olimpijske kvalifikacije. Glede na sistem tekmovanja bo pomembna prav vsaka tekma že v ligi narodov, kajti če nam slučajno v kvalifikacijah ne bi uspelo, se v Pariz še vedno lahko uvrstimo glede na uvrstitev na svetovni lestvici. In tudi zato bo današnja tekma z Argentino tako zelo pomembna.

Z 21 leti ste med najmlajšimi v slovenski reprezentanci, v kateri je, vsaj na pripravah, še nekaj mladih odbojkarjev. Občutek je, da so jih bolj izkušeni igralci zelo dobro in hitro sprejeli medse, kar verjetno pomeni, da pri njih ni ljubosumja?

Vsi vemo, kako pomembno je, da pravi čas v reprezentanco uvajaš mlajše igralce. Dejstvo je, da bo ta generacija, ki je dosegla toliko uspehov, prej ali slej prenehala z igranjem odbojke in brez pomladitve ne bo šlo. So pa v reprezentanci sami dobri karakterji in tu res nikoli ni bilo težav.

Ko sva že pri mladih igralcih, kdaj iti v tujino?

To je vedno zelo zanimivo vprašanje, pravega odgovora pa ni. Zelo pomembno je, da kot mlad igralec ves čas igraš. Če je to v Sloveniji, je tudi to dobro. Sam sem že po drugi članski sezoni dobil priložnost, da bi šel v tujino, vendar sem vseeno ostal. Na koncu se je odlično izteklo, saj smo bili z Mariborom državni prvaki.

Ali je slovenska liga dobra odskočna deska za mlade igralce?

Ena najboljših. Je zelo kakovostna. Vidimo, kaj dela ACH v mednarodnih tekmovanjih, kaj delajo druge ekipe, kot recimo Maribor in Calcit Volley. Samo veseli smo lahko, da je tako kakovostna. Seveda bi bilo dobro, če bi bila še malo močnejša, saj bi potem v njej ostalo več reprezentantov, se pa pri nas dobro dela z mladimi in slovenska liga je dejansko lahko zanje odlična odskočna deska.

