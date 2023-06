Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) opozarjajo, da se lahko zavarovanci s pravočasno urejenim zavarovanjem izognejo neposrednemu plačilu praviloma visokih stroškov za opravljene nujne oziroma potrebne zdravstvene storitve v tujini. »Predvsem svetujemo, da si naši zavarovanci pravočasno naročijo evropsko kartico,« je na novinarski konferenci poudaril direktor področja za urejanje zavarovanj in mednarodno zdravstveno zavarovanje pri ZZZS Klemen Ganziti. Evropska kartica je brezplačna in jo je mogoče enostavno naročiti na spletni strani zavoda ali z mobilnim telefonom. Obisk zavarovancev na zavodu za namen pridobitve evropske kartice tako ni več potreben. Zavarovane osebe, ki kartico že imajo, naj preverijo rok njene veljavnosti, svetujejo na ZZZS.

Previdno pri hrvaških »turističnih ambulantah«

Zavarovanci, ki so obvezno zdravstveno zavarovani v Sloveniji, imajo v času začasnega bivanja v tujini pravico do nujnega oziroma potrebnega zdravljenja. Postopek uveljavljanja in obseg pravic do zdravstvenih storitev je odvisen od tega, v kateri državi zavarovane osebe uveljavljajo zdravstvene storitve.

Ob tem na ZZZS opozarjajo, da na Hrvaškem tako imenovane turistične ambulante nimajo sklenjene pogodbe s hrvaško zdravstveno zavarovalnico, zato je treba v teh ambulantah stroške opravljenih storitev v celoti plačati in jih ni mogoče uveljavljati z evropsko kartico. Nekatere turistične ambulante so v prostorih zdravstvenih domov, zato morajo biti zavarovane osebe še posebej pozorne, ali so obiskale ambulanto, ki ima sklenjeno pogodbo s hrvaško zavarovalnico.

Druga posebnost Hrvaške je po besedah Ganzitija tako imenovana participacija, pri čemer posameznik pri vsakem obisku zdravnika, izdanem receptu ali napotnici doplača določen znesek. Participacijo morajo plačati tudi tujci, izvedbo določene zdravstvene storitve pa krije evropska kartica. sta