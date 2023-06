Vlada prižgala zeleno luč za podaljšanje delne regulacije cen pogonskih goriv in kurilnega olja za leto dni

Vlada je na današnji dopisni seji potrdila uredbo, s katero podaljšuje trenutni sistem delne regulacije cen pogonskih goriv in kurilnega olja, in sicer še za leto dni, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.