Poteka izbirni postopek za bodoče dijake

Jutri se bo zaključilo vpisovanje bodočih dijakov srednjih šol in gimnazij v okviru prvega kroga izbirnega postopka. Mnoge šole so število mest prilagodile novi generaciji, v kateri je več dijakov kot lani. Sledili bodo roki za vpis v drugem krogu, do konca avgusta pa se bo mogoče vpisati na srednje šole, ki ne bodo zapolnile mest.