Trboveljčani zbrali slovenske postcrosserje

V Trbovljah so v Delavskem domu organizirali prvo srečanje tako imenovanih postcrosserjev v Sloveniji. Gre za slovenske člane sicer mednarodne skupine ljubiteljev poštnih razglednic, njihova aktivnost pa je vse bolj priljubljena tudi pri nas. Člani si bodisi doma bodisi v tujini dopisujejo z razglednicami različnih motivov in oblik, z dodanimi nalepkami, okrasnimi lepilnimi trakovi in najrazličnejšimi poštnimi znamkami.