Za 74 izvodov časopisa

Jutri bo najdaljši dan v letu. Trajal bo skoraj 16 ur. Na Statističnem uradu Republike Slovenije so izračunali, da bi s prisluženim denarjem ob povprečni mesečni neto plači za leto 2022 v Sloveniji za toliko ur dela lahko kupili približno 12 kilogramov klasične kave, 46 kilogramov kruha, 137 kilogramov bele moke ali 74 izvodov dnevnega časopisa. No, saj veste, da kava škodi, da o kruhu sploh ne pišemo. Bele moke se je treba po modernih nutricističnih zapovedih nujno izogibati, tako da ... Ja, mi smo za. Kupite raje časopis. Tudi če boste jutri delali in zaslužili »le« za osem ur. In tudi če boste kupili en sam izvod. Saj vemo, boste rekli, da so tudi časopisi že iz mode, ampak zdravju škodljivi pa zagotovo niso.