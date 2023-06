Ljubljanska kopališča že pričakujejo obiskovalce

Na ljubljanskih kopališčih se je že začela poletna plavalna sezona. Kopališče Kolezija je prve plavalce sprejelo že pred nekaj tedni, obiskovalci pa lahko bazen obiščejo med tednom od 6. do 20. ure in ob koncih tedna od 10. do 20. ure. Za dopoldansko vstopnico odrasli odštejejo 8 evrov, otroci pa 7 evrov. Kopališče Kodeljevo se bo za poletne obiskovalce odprlo v četrtek in tudi letos bodo organizirali plavalne tečaje za otroke. Med tednom bo kopališče odprto med 9. in 19. uro, konec tedna pa med 9. in 20. uro. Posamezna dnevna vstopnica bo za odrasle stala 9,5 evra, za otroke pa 6,5 evra.